El argentino Facundo Colidio no podrá disputar la serie de semifinales de Copa Sudamericana ante Boca Juniors debido a que el Vasco da Gama envió la documentación tres horas después del cierre del plazo de inscripción. River Plate dejó anotado al delantero en su lista de buena fe para las fases finales y el conjunto brasileño no puede anotarlo. De esta manera, y al igual que en las series anteriores, los cariocas perderán a uno de sus refuerzos estrella la búsqueda de meterse en su primera final.

Pese a que lo vendió antes de disputar la serie de octavos frente a Independiente Santa Fe, River mantuvo inscipto a Colidio en la lista de buena fe hasta que Vasco envió la documentación. Como la misma llegó tres horas después del cierre del plazo impuesto por Conmebol, el delantero no puede jugar la Sudamericana con su nuevo club. "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", sostiene el reglamento de Conmebol. Esa instancia incluye los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final.

Tal y como lo hizo frente al Decano paraguayo y ante Independiente Santa Fe, el delantero de 26 años deberá mirar desde afuera la serie. Pese a que superó dos instancias sin él, el conjunto carioca perderá a un futbolista que ya es muy querido por los hinchas. En apenas siete partidos convirtió dos goles y repartió dos asistencias. El pasado fin de semana le anotó un tanto clave en la agónica victoria frente a Gremio, rival directo por la permanencia en el Brasileirao.

Cabe remarcar que River Plate y Vasco podían haberse enfrentado en cuartos de final si el Millonario superaba al equipo colombiano en octavos, en serie que terminó perdiendo por penales en el Monumental.

Caso distinto el de Santiago Sosa, otro de los refuerzos que disputó la Copa Sudamericana con Racing. Como la Academia quedó eliminada en fase de grupos, Vasco pudo inscribirlo para las instancias posteriores y de hecho fue titular en los dos partidos de la serie ante Independiente Santa Fe. Pese a la ausencia de Colidio, los brasileños podrán inscribir a otro de sus refuerzos estrella: Alan Lescano. Pipa, que arribó de Argentinos Juniors a cambio de siete millones y medio de dólares, será una de las tres modificaciones que realizará el conjunto que comanda el portugués Pedro Emanuel.

La ida frente a Boca se disputará en La Bombonera este martes 13, mientras que la vuelta tendrá lugar en Río de Janeiro una semana más tarde.