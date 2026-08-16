Este sábado en la circuito del Coliseo de la Barda se puso en marcha la quinta fecha del Campeonato Sur de la República 2026, en el Motocross Club Neuquén, con una jornada marcada desde temprano por la lluvia y las difíciles condiciones climáticas. Las precipitaciones se mantuvieron durante buena parte de la mañana y obligaron a demorar el inicio de la actividad. Finalmente, pasado el mediodía, las motos pudieron salir a pista y el cronograma comenzó a desarrollarse con normalidad.

Más de 100 motos se hicieron presentes para disputar esta nueva fecha del certamen. El agua dejó un circuito pesado, con sectores de barro y condiciones que fueron cambiando vuelta tras vuelta. Sin embargo, el piso del trazado respondió de gran manera, soportando el agua caída y permitiendo completar toda la actividad prevista para el sábado.

En MX1, la pelea por la pole fue realmente ajustada. Luciano Righi quedó al frente, delante de Nahuel Kriger, el tercer lugar fue para Pablo Galletta. La clasificación tuvo además una situación particular con Righi. El piloto mendocino había conseguido su mejor registro en la vuelta 9, pero ese giro fue retirado por la Federación ante un presunto corte de camino. Posteriormente se determinó que la situación observada había ocurrido en la vuelta siguiente y no durante la vuelta rápida del piloto. De todos modos, con su siguiente mejor registro, y el cuyano conservó oficialmente el primer puesto de la clasificación.

En MX2 también hubo una definición mínima: Felipe Cruz se quedó con el mejor tiempo, segundos terminó Vicente Díaz, en tanto Renzzo Marchioni completó los tres primeros.

En MX Intermedia, Paul Olmos se quedó con la primera posición, seguido por Lautaro Alarcón y Fernando Romero. En MX 125cc, el mejor registro fue para Felipe Cruz, mientras que Renzzo Marchioni terminó segundo y Máximo García tercero. En MX Junior, Lucas Arónica fue el más rápido, con Francisco Paglia en la segunda posición y Lucas Rodríguez tercero. En MX Master A, Matías Sacne encabezó la clasificación, seguido por Matías Blanc y Dardo González. En MX Master B, el primer lugar fue para Ariel Nonel, acompañado por Gerardo Ríos y Miguel Vázquez.

En MX Master C, Edgardo Borasi quedó al frente de la clasificación. En MX 85, Gonzalo Parra fue el más rápido, seguido por Tobías Ferreyra y Benjamín Iribas. En MX 85 BCC, la pole quedó en manos de Tadeo Indaco, con Valentino Betancur segundo y Donatto Colucci tercero.

En MX FMX, Agostina Monsalve quedó al frente de la clasificación. Por su parte, en MX Endurista, Alex Pino fue primero, seguido por Jerónimo Sancho y Ezequiel Mira.

En MX Principiante, Jonatan Quintana encabezó la clasificación, mientras que Giuliano Sidorkevich y Bruno Cardozo completaron los tres primeros lugares. En MX 65, Santino Chirino fue el más rápido, seguido por Martiniano Zanotti y Josefina Zanotti. Finalmente, en MX 50cc, Santino Roth se quedó con el primer puesto, con Genaro Barroso segundo y Giovani Pizarro tercero.

Con la clasificación cumplida y una pista que respondió incluso ante una jornada climáticamente complicada, todo quedó preparado para el domingo, cuando llegará el momento de las mangas y la definición de la quinta fecha en el histórico circuito de La Barda.

Este domingo, la actividad comenzará con un entrenamiento y luego se disputarán las dos mangas de cada categoría, que serán las encargadas de definir a los ganadores de esta quinta fecha del Campeonato Sur de la República.