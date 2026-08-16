Edición 55 Rally Vuelta de la Manzana: Mauro Rocca se quedó con el inicio de la primera etapa

Este sábado 15 se comenzó a disputar la versión regional de la tradicional 55° edición del Rally Vuelta de la Manzana 2026, la misma atraviesa un escenario complicado tras varios días de lluvia intensa que afectaron los caminos previstos para la competencia en el alto valle rionegrino. Debido a la acumulación de agua en el tramo Puente El 30 – Autódromo de Allen (PE1) se hizo imposible garantizar condiciones seguras de tránsito, incluso después de los esfuerzos por crear derivadores y drenajes.

Por esta razón, la organización confirmó la suspensión de la Prueba Especial 1 y la trasladó al Autódromo Parque de General Roca, donde todo se corrió bajo una intensa lluvia que azotó a la región. En este contexto, el roquense Mauro Rocca se quedó con el mejor registro luego de las dos tandas disputadas en el emblemático circuito. Dominó la clasificación general, que determinará la partida para la segunda sección de este domingo, con seis pruebas especiales. Además, Rocca se ubicó primero en su división la A8.

En el segundo lugar de la general se ubicó Esequiel Kelin en una reñida batalla con Mauro Debasa, que se había impuesto en la primera tanda clasificatoria, y finalizó en el tercer lugar de la sección.

Luego completaron la clasificación: Paolo Angeloni (RC5), Damián Vasiluk (A8), Sergio Fernández (A8), Octavio Fernández (N2), Omar Kovacevich (RC5) y Federico Fernández (RC5).

En la Clase A6, el primer puesto fue para Esequiel Klein con el Ford Ka. Luego, se ubicó el representante de Catriel Mauro Debasa (Ka). Ambos serán animadores y buscarán protagonismo en la segunda sección. El tercero en los registros fue Oscar Paynemil (Ford Fiesta).

La RC5 tuvo a Paolo Angeloni en la cima (Fiesta) como primero y como escolta al piloto chubutense de Esquel, Omar Kovacevich (Fiesta). El tercer en la tanda fue Federico Fernández (Peugeot 208).

En la N2, lidera Octavio Fernández (Fiesta Kinetic), seguido por Piero Moriones (Fiesta) y el tercero puesto quedó para Pablo Díaz (Ka). La categoría A8 tuvo al líder de la general, Mauro Rocca (Gol) en lo más alto. Lo siguió Damián Vasiluk de gran desempeño y después se ubicó otro roquense, Sergio Fernández. La N1 entregó el dominio del neuquino Alejandro Zambón (Ka) y en el segundo escalón se ubicó Facundo Kallobius (Ka) y tercero fue Ángel Fernández (Gol Trend).

En la A7, el puntero es Oscar Ibargüen (Sandero), seguido por Claudio Simonelli (Gol) y la tercera posición es para Pablo Alvarez. La RC5 Light es para Felipe Debasa, luego está Marcelo Martínez y en tercer lugar, Daniel Turletti.

Debido a las lluvias registradas en el día de hoy y al estado de la prueba especial 𝗥𝘂𝘁𝗮 𝟲 / 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶, se resuelve intercambiar los cronogramas originalmente programados para el día domingo con los programados para el día lunes.