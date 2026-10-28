La Copa de la Liga inglesa dejó un cruce con protagonismo argentino y un desenlace doloroso para Valentín Barco. El Colo ingresó en el segundo tiempo para Chelsea, pero falló su penal en la definición y su equipo quedó eliminado ante Liverpool, que se impuso 6-5 desde los doce pasos después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Del otro lado, Alexis Mac Allister tuvo su oportunidad en la tanda y no falló. El mediocampista argentino convirtió su remate y fue parte de la clasificación del conjunto de Anfield, que logró imponerse en una definición cargada de tensión.

Un empate que llevó todo a los penales

El partido fue parejo y ninguno de los dos equipos consiguió sacar una ventaja definitiva durante los 90 minutos. Morgan Rogers convirtió para Chelsea, mientras que Cody Gakpo marcó para Liverpool: ambos goles llegaron desde el punto penal sobre el cierre del primer tiempo.

Con el 1-1 en el marcador, la clasificación tuvo que resolverse en la tanda. Allí, los Reds fueron más efectivos y terminaron celebrando ante su gente, mientras que los Blues pagaron caro sus errores.

Barco falló y Liverpool aprovechó

La definición comenzó con aciertos de ambos equipos, pero los remates desviados terminaron inclinando la balanza. Por el lado de Liverpool, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola y Joe Gómez convirtieron. Kostas Tsimikas y Ryan Gravenberch no pudieron marcar.

En Chelsea anotaron Pedro Neto, Morgan Rogers, Roméo Lavia, Jordan Henderson y Levi Colwill. Sin embargo, Valentín Barco, Emanuel Emegha y Wesley Fofana fallaron sus ejecuciones.

El disparo del Colo terminó contra el palo y fue uno de los momentos decisivos de la tanda. Finalmente, Liverpool se impuso por 6-5 y selló el pase a la siguiente ronda, dejando al equipo londinense fuera de la competencia.

Los argentinos, con sensaciones opuestas

Para Barco, la eliminación llegó después de volver a sumar minutos con Chelsea. El ex Boca ingresó en el segundo tiempo y disputó 22 minutos, luego de quedar afuera de los últimos tres partidos del equipo.

Aunque tuvo la oportunidad de ser protagonista en la definición, su remate no encontró la red y los Blues se despidieron del torneo.

Mac Allister, en cambio, ingresó durante los últimos nueve minutos del encuentro y cumplió desde los doce pasos. Su conversión contribuyó a una clasificación que Liverpool buscará aprovechar para seguir avanzando en la Copa de la Liga inglesa.

Así, el duelo entre dos equipos con presencia argentina terminó con festejo para los Reds y frustración para Chelsea. Barco quedó marcado por el penal que dio en el palo, mientras que Mac Allister celebró el avance de Liverpool a la siguiente fase.