Comenzó este martes el séptimo Congreso Provincial de Actividad Física, Deporte y Recreación en Entornos Saludables, una propuesta de formación y actualización que se lleva adelante en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén y que convoca a estudiantes, docentes, entrenadores, instructores y referentes del ámbito deportivo y comunitario.

La actividad es organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, y se desarrollará durante dos jornadas, con una agenda de actividades teórico-prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos y compartir experiencias vinculadas con la actividad física, el deporte y la recreación.

La iniciativa busca promover entornos saludables e inclusivos, con especial atención a la participación de personas con y sin discapacidad. Las jornadas proponen espacios de reflexión e intercambio sobre los desafíos actuales de la educación física y las herramientas para ampliar las oportunidades de participación en ámbitos escolares, deportivos y comunitarios.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran el paradigma social y de derechos de las personas con discapacidad, la construcción de espacios deportivos inclusivos, los ajustes razonables en las clases de educación física, la natación escolar adaptada y la comunicación en el deporte adaptado y paralímpico.

También se abordan contenidos relacionados con la actividad física y la salud, como el entrenamiento muscular, la nutrición en enfermedades crónicas no transmisibles, el sueño, el descanso y la recuperación deportiva.

El Congreso cuenta con la participación de especialistas y profesionales de distintas áreas, como Alejandro Pérez, Geraldine Calvimonte, Cristina Espetxe, Patricia Healion, María Sol Álvarez, Adalberto Rodríguez y Maximiliano Nobili, quienes aportan conocimientos y experiencias para enriquecer el intercambio con los participantes.

Una propuesta de actualización profesional

La convocatoria está destinada a estudiantes de Educación Física, profesores, licenciados en Actividad Física y Deportes, entrenadores deportivos, instructores y líderes barriales.

La participación es gratuita y cuenta con puntaje docente, de acuerdo con la Resolución Nº 1788/2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE). A través de este encuentro, la Provincia continúa impulsando instancias de capacitación y actualización que contribuyen al desarrollo del deporte y la actividad física como herramientas de salud, inclusión y participación social.