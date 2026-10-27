Se conoció la novedad en las últimas horas, que las diputadas por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Daniela Rucci y Paola Cabeza presentaron en la Legiislatura de la provincia de Neuquén un proyecto de declaración para reconocer como personalidad destacada del deporte neuquino al ahora ex futbolista Héctor Mauricio “Hety” Rueda, de Rincón de los Sauces, por su trayectoria deportiva, sus logros como jugador del Club Deportivo Rincón y su trabajo en la formación de niños, niñas y jóvenes de la localidad.

El emblemático capitán del León del Norte oficializó en los últimos días su retiro como fútbolista. En los fundamentos del proyecto, las autoras indicaron que Rueda nació en Catriel en 1988 y se radicó junto a su familia en Rincón de los Sauces cuando tenía dos años.

Comenzó a jugar al fútbol a los cinco años y durante su adolescencia pasó por las divisiones formativas de Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba y Tiro Federal de Rosario, donde también integró el plantel superior y participó en competencias nacionales. Posteriormente regresó a Rincón de los Sauces y se incorporó al Club Deportivo Rincón, institución fundada en 2012, con la que obtuvo trece títulos y participó del proceso que permitió alcanzar el ascenso al Torneo Federal A en el año 2024

Las diputadas Rucci y Baeza proponen declarar a Héctor Rueda personalidad destacada del deporte neuquino

Entre sus principales logros se destaca su participación en la Copa Argentina 2018, cuando Deportivo Rincón accedió por primera vez al cuadro principal de la competencia y enfrentó a Newell's Old Boys de Rosario en la cancha de Colón de Santa Fe. En esa edición, Rueda convirtió cinco goles y se consagró como máximo goleador del torneo. Además, fue ternado en cinco oportunidades para los premios Pehuén y recibió tres reconocimientos como mejor jugador de fútbol de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

La iniciativa también destaca su trabajo en la formación deportiva de las nuevas generaciones. En ese sentido, señala que el futbolista lleva adelante una escuela de fútbol infantil por la que pasan más de 120 niños y niñas cada año. A su vez, colabora con la Liga Municipal Infantil y participa en la organización de una liga de fútbol para personas adultas.

En los fundamentos, se remarca el vínculo de Rueda con Rincón de los Sauces y su participación en el crecimiento del Club Deportivo Rincón. Sostienen que el reconocimiento contempla tanto los resultados obtenidos durante su carrera como su contribución al desarrollo del fútbol local y a la generación de espacios deportivos y de integración comunitaria.

El proyecto (18757) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de octubre con las firmas de Rucci y Cabeza, y a adhesión de Ramón Fernández, Gabriel Álamo y Juan Sepúlveda, y las diputadas Cielubi Obreque y Patricia Fernández.

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