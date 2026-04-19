Comenzaron este sábado los playoffs de la NBA, que marcan el principio del camino hacia el título de Conferencia primero y luego hacia la gran final por el anillo 2025-26. La jornada comenzó con la victoria de Cleveland Cavaliers sobre Toronto Raptors por 126 a 113, por la Conferencia Este. En segundo turno Denver Nuggets superó a Minnesota Timberwolves por 116 a 105.

Más tarde y con 19 puntos en el primer cuarto de Jalen Brunson, los Knicks le ganaron a Atlanta Hawks, 113 a 102. Y como cierre, a pesar de las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves, Los Angeles Lakers mostró a LeBron James en su mejor versión, para vencer a Houston, por 107 a 98, con 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes.

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El cuadro por conferencias: Este a la derecha, Oeste izquierda.

Este domingo se llevarán a cabo otros cuatro cotejos, Boston Celtics-Philadelphia Sixers, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns, Detroit Pistons-Orlando Magic y San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers. .

El viernes a la noche los últimos dos clasificados (via play-in) fueron Orlando Magic en el Este y Phoenix Suns en el Oeste. Ambos entraron como octavos clasificados en sus respectivas conferencias. Orlando superó a Charlotte Hornets por 121 a 90, mientras que Phoenix eliminó a Golden State Warriors al superarlo por 111 a 96.