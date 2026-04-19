La hegemonía sigue vigente en Alemania: Bayern Múnich sumó un nuevo título de Bundesliga a sus vitrinas. El conjunto bávaro le ganó 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena para asegurarse un nuevo título de liga alemana a cuatro fechas para el final. Es el decimotercer título del cuadro muniqués en las últimas 14 ediciones, revalidando una vez más que son los reyes de Alemania con 35 conquistas ligueras.

La victoria que los consagró

A pesar de que la jornada no comenzó bien, ya que Stuttgart se puso 1-0 arriba gracias al gol de Chris Fuhrich a los 21 minutos, la historia se acomodó rápidamente para el Bayern, que inició el camino de la remontada en el primer tiempo en una ráfaga. A los 31, Raphaël Guerreiro igualó las acciones, mientras que Nicolás Jackson y Alphonso Davies pusieron el cotejo 3-1, con participación necesaria del colombiano Luis Díaz, que aportó ambas asistencias.

En el segundo tiempo ingresó un Harry Kane que no quería quedarse sin su parte del protagonismo. El artillero inglés puso el 4-1 parcial al inicio del complemento para llegar a 32 goles en Bundesliga, y nada menos que 50 tantos en lo que va de la temporada 2025/26. Solamente quedó tiempo para el descuento de Chema Andrés que maquilló el resultado pero no impidió una nueva consagración del Bayern, que aplicó otra vez la sana costumbre de ganar el trofeo local para festejarlo ante su gente.

Kane volvió a anotarse en el marcador y llegó a 50 goles en la campaña. (Foto: X @FCBayern)

De esta manera, Bayern Múnich suma 79 puntos sobre 90 posibles hasta el momento en Bundesliga, le sacó 15 de ventaja a Borussia Dortmund con 12 en juego y se adueñó una vez más de una liga que hace una década y media es prácticamente suya. Solamente el mencionado Dortmund en 2011 y 2012 y Bayer Leverkusen en 2024 pudieron con los bávaros a nivel local en las últimas quince campañas. Ahora, el desafío para los de Kompany será una gran batalla ante Paris Saint-Germain por un lugar en la final de la Champions League dentro de 10 días.