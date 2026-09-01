En un arranque que tuvo a la lluvia como protagonista, la tercera jornada del US Open 2026 arrancó con una derrota argentina. Luego de que el clima postergara buena parte de los partidos previstos, Francisco Comesaña perdió 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 ante Flavio Cobolli, quinto preclasificado, en el Louis Armstrong Stadium.

No pudo ser para el Tiburón

Comesaña tuvo un gran comienzo de encuentro ante Cobolli y mostró un altísimo nivel en los dos primeros sets, que se llevó por 6-3 y 6-2 ante aprovechando una versión demasiado errática de su rival. No obstante, el italiano se despertó en el tercer parcial, empezó a jugar un mejor tenis, y se impuso por 6-3. El marplatense, 119° del ranking, comenzó con mal pie el cuarto parcial, quedó 0-4 luego de dos quiebres, y a pesar de una reacción no pudo evitar que el número seis del mundo igualara el partido.

En el quinto y decisivo parcial, el Tiburón arrancó de buena manera castigando con la derecha desde el fondo y logrando un quiebre. Pese al 2-0 en contra, Cobolli reaccionó y alcanzó la paridad en un duelo que mantuvo un gran nivel. En el noveno game, el italiano supo hacer valer su experiencia para poder llevarse el quiebre y ponerse 5-4, aunque el marplatense generó dos chances de quiebre que lamentablemente no pudo concretar y, de esta forma, el 6° del mundo terminó firmando el triunfo.

El resto de la legión argentina hizo su debut con suerte dispar: Francisco Cerúndolo ganó en sets corridos frente al austríaco Filip Misolic, mientras que su hermano menor, Juanma Cerúndolo está en ventaja contra el francés Arthur Gea, quien ingresó al cuadro principal como lucky loser después de la baja del noruego Casper Ruud. Por su parte, Ugo Carabelli cayó en los primeros dos sets y está contra las cuerdas contra el alemán Jan-Lennard Struff.