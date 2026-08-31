Novak Djokovic quedó eliminado del US Open 2026 luego de protagonizar una durísima batalla frente a Mariano Navone, quien se impuso en cinco sets. A los 39 años, el ex número uno del mundo padeció importantes inconvenientes físicos durante el partido y, una vez finalizado, admitió que incluso evaluó la posibilidad de abandonar.
El encuentro tuvo momentos especialmente complejos para Djokovic, que desde temprano evidenció que no estaba en buenas condiciones. El serbio necesitó atención médica y sufrió vómitos, calambres y fuertes dolores musculares que limitaron sus movimientos ante el argentino.
“Fue una sensación horrible para mí en la pista. Es algo que, desafortunadamente, he estado arrastrando prácticamente en cada partido este año”, explicó el ganador de 24 títulos de Grand Slam. Además, contó que después de vomitar su organismo comienza a “colapsar” y aparecen diferentes dolores y problemas musculares.
A pesar del complicado panorama, Novak Djokovic decidió continuar en cancha y logró recuperarse parcialmente para mantenerse con vida en el partido. Sin embargo, las molestias en la espalda y el hombro volvieron a afectarlo, mientras Mariano Navone consiguió conservar la intensidad necesaria para cerrar una victoria histórica.
Después del encuentro, el tenista serbio sorprendió al reconocer hasta dónde llegó su malestar físico. “Pensé en abandonar, pero entonces gané un set y después uno más. Entonces pensé: ‘Quizás haya una oportunidad’”, confesó Djokovic al explicar por qué decidió seguir compitiendo pese a las dificultades.
La frustración quedó todavía más expuesta cuando describió sus sensaciones durante el partido. “Prácticamente desprecié cada momento que pasé en la pista”, sostuvo. Al mismo tiempo, evitó quitarle mérito al argentino y valoró especialmente su esfuerzo: “No quiero quitarle mérito a su victoria. Es un buen chico, un luchador”.
La eliminación de Djokovic vuelve a instalar las dudas sobre su continuidad en el circuito ATP, especialmente por los problemas físicos que viene arrastrando. “Estoy intentando abordar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar de esta manera”, aseguró el serbio, dejando abierta una incógnita sobre su futuro.
El traspié ante Mariano Navone también puso fin a una impresionante estadística de Novak Djokovic, que no sufría una eliminación en su debut de un Grand Slam desde el Australian Open 2006. Ahora, con 39 años y después de una nueva batalla contra su propio físico, el histórico campeón deberá decidir si todavía tiene margen para continuar en la elite.