Tras el anuncio de la baja del cordobés José "Maligno" Torres, este sábado se confirmó otra ausencia sensible en la delegación nacional de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una semana después de haber sido intervenida quirúrgicamente de apendicitis, la nadadora Agostina Hein comunicó que "para garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo", no estará compitiendo en Rosario.

"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja de los Juegos Suramericanos. Fui operada de manera urgente de apendicitis, lo cual nos dio un indicio de que nuestra participación estaba en riesgo, pero tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran en que decisión tomar", indicó la joven de 18 años que ayer fue vista por el cirujano que la atendió.

Hein manifestó que el tiempo hasta la competencia (prevista del 13 al 16 del corriente) era escaso y que una mala recuperación podría generarle incluso una hernia que la alejaría más tiempo del agua.

Así, digirió "junto con mi familia y mi equipo de profesionales" la decisión de "darnos de baja de los Juegos Odesur". "Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", agregó la entrenada por Sebastián Montero. "Solo queda desearle todos los éxitos a la gran delegación Argentina, van a brillar", cerró la nacida en Campana.

Hein tenía previsto competir en las distancias en metros de 100 libres, 200 libres, 400 libres, 800 libres, 100 mariposa, 200 mariposa, 200 medley, 400 medley, además de alguna de las postas. En varias, por no decir todas, era seria candidata al podio.

Además, era un apellido muy potable para portar la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura, prevista para este sábado 12 en el Monumento a la Bandera. Finalmente, el cupo femenino será ocupado por Sofía Cairó, integrante de Las Leonas.

Pese a la aflicción por su ausencia, también es importante mencionar que Agostina tiene objetivos muy por encima de estos Juegos y que la decisión será valorada en el futuro. Junto a su entrenador, guía fundamental en su desarrollo dentro y fuera de la pileta, llevan muy bien el camino que —esfuerzo mediante— seguramente la deposite en Lima 2027 y en Los Ángeles 2028.