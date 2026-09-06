El binomio neuquino Nicolás González-Gerónimo Bordignon a bordo de Volkswagen Polo MRT se quedaron con el liderazgo de la RC MR al cierre de la primera etapa del Rally de San Francisco en el marco de la sexta fecha del Rally Argentino, culminaron la primera etapa como líderes de esta segunda visita del año a Córdoba.

Después de una jornada en la que varios binomios se alternaron entre los mejores registros. La dupla patagónica tomó impulso durante el segundo rulo y terminó imponiéndose en la PE6 para cerrar el sábado con 7.2 segundos de ventaja sobre Rubén Montoro e Ignacio Uez (Volkswagen), el piloto de Despeñaderos comenzó al frente con el mejor tiempo en el Súper Especial, mientras que González ya habían mostrado su ritmo en la PE2 y finalizó la primera etapa con la segunda posición en la clase. José Iribarren-José Brusco (Volkswagen), completaron el tercer lugar, registrando buenos tiempos. Ramiro Gandolfo-Mariano Pissaco (VW) también se mantuvieron entre los protagonistas, con segundos puestos en las PE2 y PE4, este último a apenas 0.2 segundos del mejor registro. Nadia Cuatro-Miguel Recalt (Toyota) y Victorio Ballay-Claudio Moreno (Citroën), también se mantuvieron dentro de las posiciones de referencia durante buena parte de la jornada.

En tanto, Federico Villagra y Diego Curletto (Skoda) quedaron al frente de la clasificación general y de la RC2. Después del Súper Especial nocturno del viernes y de seis pruebas especiales durante el sábado, la dupla cerró la jornada con 31.7 segundos de ventaja sobre Santino Rossi / Martín Baucero (Citroën), mientras que Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda) completaron el podio a 31.9 segundos, tras recibir una penalización de 30 segundos.

Los cordobeses Villagra / Curletto construyeron su liderazgo desde el comienzo, ganando el Súper Especial y las PE2, PE4 y PE5. Baldoni / Franchello se mantuvieron como una de las principales referencias durante toda la etapa, con los mejores registros en PE3 y PE7, mientras que Rossi / Baucero fueron ganando terreno a medida que avanzó el sábado. Leandro Bonnin / Javier Taboada (Citroën) terminaron cuartos, a 33.9 segundos de la punta, mientras que Augusto D’Agostini / Juan Pablo Carrera (Skoda) completaron los cinco primeros a 44.4 segundos, con cinco segundos de penalización.

Santino Rossi / Martín Baucero (Citroën) fueron ganando protagonismo a medida que avanzó el sábado. Después de mantenerse regularmente entre los primeros parciales, marcaron el mejor registro en la PE6, logrando su primera victoria de tramo dentro de la RC2, y finalizaron terceros en la clasificación general. Leandro Bonnin / Javier Taboada (Citroën) cerraron cuartos, a 33.9 segundos de Villagra y apenas 2.2 por detrás de Rossi, mientras que Augusto D’Agostini / Juan Pablo Carrera (Skoda) completaron los cinco primeros.

Además, el joven piloto Santino Rossi terminó la etapa como líder de la Copa RC2, donde alternaron victorias parciales con Diego Miceli / Sergio Daparte (Skoda), quienes finalizaron segundos en la división. En su debut en la máxima categoría, el local Tomás Perotti / Francisco Barrera (Skoda) completó el podio de la Copa tras las siete pruebas especiales de la etapa.

Federico Villagra cerró la primera etapa como líder de la general en el Rally de San Francisco

El resto de las categorías

Guillermo Ambrosio / Franco Amaya (Peugeot) construyeron un liderazgo sostenido en la RC4. La dupla ganó las primeras seis pruebas especiales de la competencia. Juan Saraleguy / Luis Gatica (Peugeot), fueron los más rápidos en la última prueba, y se quedaron con el segundo tiempo. En la primera participación en el Campeonato Argentino, Sabrina Scicolone / Sofía Sabbatini (Peugeot) completaron la etapa en la tercera posición de la clase.

Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot) cerraron la primera etapa como líderes de la RC3. La dupla sostuvo una actuación regular durante el sábado, fue el más rápido en la PE2 y sumó cuatro segundos puestos consecutivos, resultado que le permitió mantenerse al frente al finalizar la jornada.

Ignacio Villa / Gonzalo Díaz (Peugeot) terminaron en la segunda posición, a 15.2 segundos, después de imponerse en PE3 y ganar tres tramos consecutivos. Fernando Daparte / Emanuel Rozados (Ford) completaron la tercera posición. Habían marcado el mejor registro en la PE4 y se mantuvieron en la pelea durante buena parte de la etapa.

Pablo Curletto / Valentina Curletto (Peugeot) cerraron la primera etapa al frente de la RC5, después de construir su ventaja a partir de una marcada regularidad durante el sábado. Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot) habían comenzado como líderes tras imponerse en el Súper Especial, pero los Curletto tomaron el control desde la PE2 y ganaron seis pruebas especiales consecutivas hasta el cierre de la jornada.

Luis Vega / Armando Mauricio finalizaron en la segunda posición, luego de sostener un ritmo parejo durante toda la etapa y mantenerse de forma constante entre los principales tiempos de la clase. Juan Borgonovo / Leonardo Londero (Peugeot) completaron el tercer puesto, con varios parciales dentro de las primeras posiciones, entre ellos el segundo mejor tiempo en las PE2 y PE7.