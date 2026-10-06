Último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

A menos de 24 horas de lo que será el inicio de su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi compartió fotos de su último entrenamiento con la albiceleste y dejó un mensaje a corazón abierto: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar".

En una jornada plagada de emociones, la Pulga tuvo su última práctica como jugador de la Selección Argentina. Así, poco después del final del entrenamiento y previo a la cena en el Predio de Ezeiza que porta su nombre, el rosarino compartió algunas postales en sus redes sociales, junto con el emotivo mensaje.

Entre las fotos -en las que se lo ve sonriendo junto a sus compañeros-, se destaca una en la que aparecen todos los jugadores del plantel, los miembros del cuerpo técnico y hasta los empleados del predio y de AFA, con su presidente, Claudio Tapia, incluido.

La gran despedida de Lionel Messi en la Albiceleste será frente a Benín, este martes en el Monumental, en lo que promete ser una jornada más que emotiva. Otros futbolistas fueron convocados únicamente para este partido fueron Nicolás Otamendi (de River, quien también anunció su despedida de la Selección), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Real Betis). Aún es una incógnita si ellos serán titulares o cuánto jugarán en este partido.

De no mediar imprevistos, todo indica que Messi disputará los 90 minutos frente a Benín. El estadio, en tanto, lucirá un lleno espectacular y será escenario no solamente del partido, sino además de varias sorpresas y artistas invitados, además de contar con la presencia de casi todos los jugadores que, junto con la Pulga, alzaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.