En lo que será una noche histórica, Lionel Messi vivirá su despedida de la Selección Argentina este martes en el estadio Monumental, en el encuentro ante Benín desde las 20, una última cita con el público argentino. Para acompañarlo en la despedida, la AFA invitó a todos los campeones del mundo de Qatar 2022, aunque no todos podrán estar presentes por compromisos con sus clubes, lesiones y cuestiones logísticas.

Entre los nombres más pesados que ya confirmaron su presencia aparecen Ángel Di María y Nicolás Otamendi, ya alejados de la Albiceleste pero que dirán presente para acompañar a Leo, como lo hicieron durante gran parte de su trayectoria en la Albiceleste. Otros que estarán son Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, mientras que Leandro Paredes es otro de los que dirá presente aunque no podrá jugar por la suspensión de diez fechas que recibió tras los incidentes ante España.

Entre las ausencias más importantes aparecen Paulo Dybala y Nahuel Molina, a pesar de la voluntad de ambos de estar. En este caso el que se interpuso fue la Roma, que ya cedió a los convocados Matías Soulé y Santiago Castro a la Selección, pero no autorizó los viajes de los otros dos argentinos debido a la cercanía de los próximos compromisos y al desgaste del traslado intercontinental. Otros que tuvo un probelma similar fueron Franco Armani, que tampoco podrá estar, y Juan Foyth, que quedó desafectado por una lesión y Villarreal no volverá a autorizar su viaje.

Dybala será uno de los ausentes principales de la noche. (Foto: IG paulodybala)

El caso particular es el de Alejandro “Papu” Gómez. El campeón del mundo fue invitado al homenaje, pero por su reciente incorporación al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos no hay ningún indicio de que el futbolista de 38 años viaje a la Argentina. El mediocampista no volvió a reunirse con sus compañeros desde los festejos de Qatar 2022 y atravesó posteriormente una suspensión por doping, y será uno de los seis nombres que quedarán afuera de una noche pensada que reunirá de vuelta al plantel que hizo historia junto a Messi.

Volviendo a los presentes, la lista incluirá a los restantes campeones que se despempeñan en el fútbol local. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa se sumarán al homenaje pese a no haber sido convocados para esta fecha FIFA. Lo mismo corre para Germán Pezzella, actualmente en Peñarol, pero que también viajará a Buenos Aires para el último baile de Messi.