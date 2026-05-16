La Copa Argentina confirmó nuevos encuentros correspondientes a los 16avos de final, con varios partidos programados entre fines de mayo y principios de junio, en una etapa decisiva para los equipos que buscan avanzar en uno de los torneos más federales del fútbol argentino.

El primer cruce confirmado será el viernes 22 de mayo, cuando Unión de Santa Fe se enfrente a Independiente de Avellaneda en el estadio Marcelo Bielsa de Newells Old Boys de Rosario, en uno de los partidos más atractivos de esta instancia por la jerarquía de ambos clubes, el cual es el único que tiene hora y sede confirmada.

Luego, el sábado 30 de mayo, Instituto de Córdoba jugará frente a Lanús, mientras que ese mismo día Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá con Belgrano de Córdoba. Para el domingo 31 de mayo también quedó confirmado el choque entre Racing Club y Defensa y Justicia, aunque tanto horarios como sedes aún restan oficializarse.

Además, San Lorenzo tendrá su compromiso ante Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, en otro duelo de alto interés para el fútbol porteño. Con estos encuentros, la Copa Argentina continúa completando un calendario que promete cruces intensos, clásicos regionales y una fuerte expectativa de cara a los octavos de final.