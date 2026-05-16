Matthijs de Ligt se pierde el Mundial 2026 por lesión en la espalda

Se acerca el gran acontecimiento deportivo del año y la mayoría de los 48 países clasificados todavía no confirmaron quiénes serán los futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta ahora, solo fueron Túnez, Costa de Marfil, Haití, Japón, Bélgica, Francia, Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y Suecia los que anunciaron a sus jugadores.

Cuando restan 26 días para el inicio de la competencia, Matthijs de Ligt confirmó que es baja para Países Bajos. El seleccionado comandado por Ronald Koeman no tendrá a una de sus principales figuras defensivas, ya que hace seis meses no puede competir con total normalidad por una lesión en la espalda: su última actuación fue el 30 de noviembre pasado ante Crystal Palace, por la fecha 13 de la Premier League.

Por medio de sus redes sociales, el defensor central de Manchester United reveló que ya no había solución alguna por medio del tratamiento que venía realizando, por lo que debió pasar por el quirófano para tratar la complicación en su espalda y tendrá que ausentarse de lo que hubiese sido su segunda Copa del Mundo.

El defensor Matthijs de Ligt no estará en el Mundial 2026

“Después de 6 meses de tratamiento y trabajando duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba. Estoy decepcionado de no poder ayudar al equipo los últimos 6 meses y obviamente perdiéndome la Copa del Mundo, pero estoy deseando hacer todo lo posible para volver delante de los fans y sentirme mejor otra vez”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la clínica, para anunciar su baja.

Hasta que se lesionó, Matthijs de Ligt afrontó 14 partidos con la camiseta de Manchester United: anotó un gol y no aportó asistencias ni fue amonestado, como así tampoco expulsado en 1.215 minutos.