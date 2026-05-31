Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este domingo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en uno de los cruces más atractivos de la ronda. Ambos están en octavos de final de Copa Libertadores de América 2026 y volverán a cruzarse luego de lo que fue el histórico pasillo histórico del Pincha al Canalla en Arroyito. El ganador enfrentará al vencedor de Barracas Central y Huracán.

El encuentro a jugarse en la Docta será transmisión de Mitre Patagonia 90.5 radio perteneciente al conglomerado de radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 15 y hasta las 18.

Estudiantes llegará al encuentro atravesando una primera mitad de temporada marcada por altibajos futbolísticos y cambios en el equipo. El conjunto platense perdió regularidad en el Apertura y quedó eliminado en octavos ante Racing en UNO. En la Copa Argentina avanzó tras superar a Ituzaingó, sin embargo, el principal objetivo del semestre fue la Libertadores, donde logró clasificarse a los octavos -el sorteo lo emparejó ante la U Católica (Chile) - después de una fase de grupos exigente. Esa campaña internacional permitió sostener expectativas deportivas pese a las dificultades que atravesó en el ámbito local.

Rosario Central afrontará el compromiso en un contexto mucho más estable desde lo futbolístico y emocional, respaldado por un semestre en el que consiguió consolidarse como uno de los más competitivos. El Canalla mostró regularidad, sostuvo una identidad ofensiva definida y logró potenciarse con el regreso de Ángel Di María, figura central en la estructura del equipo y eje de un plantel que elevó notablemente su jerarquía. En la Copa Argentina debutó con una victoria frente a Sportivo Belgrano.

Además, consiguió avanzar a los octavos de la Libertadores luego de una fase de grupos positiva, en la que hizo fuerte su localía y mostró madurez en partidos de alta exigencia. Central enfrentará a Corinthians en la primera fase de eliminación directa.

La rivalidad entre Estudiantes y Central tomo trascendencia en el último tiempo, luego de la polémica por el pasillo de l,os jugadores del Pincha realizaron de espaldas a los jugadores del Canalla en noviembre del 2026. La protesta fue por el título otorgado por la AFA a raíz del primer puesto en la tabla anual.

Flyer del encuentro de este domingo por Copa Argentina entre Central y Estudiantes

Probables Formaciones

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Hora de Inicio: 15.30

TV: TyC Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Mario Alberto Kempes