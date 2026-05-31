Instituto Córdoba eliminó a Lanús en la Copa Argentina 2026

Instituto Atlético Central Córdoba venció a Lanús por 2 a 1 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y lo eliminó de la Copa Argentina 2026 en 16avos de final en un partidazo que estuvo marcado por el arbitraje. A los 36 minutos del encuentro, Jhon Córdoba abrió el marcador con un gol por el que todo el Granate pidió fuera de juego, la Gloria dominó el encuentro hasta una confusa jugada en los primeros minutos del segundo tiempo, en la que Nazareno Arasa le sacó dos amarillas a Carlos Izquierdoz y otras dos a Fernando Alarcón, expulsando a ambos capitanes tras un forcejeo.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana se creció y aprovechando un error del arquero Manuel Roffo, igualó el encuentro por medio de Lucas Besozzi. Cuando todo parecía ir camino a los penales,

Jeremías Lázaro hizo un golazo de tiro libre que torció el resultado en favor del elenco cordobés.

Sobre el final del encuentro llovieron las tarjetas rojas: primero la vio el entrenador Mauricio Pellegrino por una protesta, luego Hernán de la Fuente por otra doble amarilla y sobre el final Besozzi fue a las duchas por cometer una criminal agresión contra Gustavo Abregú producto de la furia.

Con este resultado, Instituto se clasificó a los octavos de final, donde deberá medirse con Platense.