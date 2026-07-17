River Plate y Aldosivi se medirán este viernes desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un duelo que marcará el inicio del segundo semestre para ambos equipos. El ganador avanzará a los octavos de final, donde ya espera Independiente Rivadavia.

El conjunto que comanda Eduardo Coudet buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria. Tras el receso, el Millonario presentará varias caras nuevas y existe la expectativa por el posible estreno de sus refuerzos, entre ellos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de River.

La idea del “Chacho” es iniciar con Facundo Colidio y Joaquín Freitas en el ataque, luego de confirmarse la lesión de Driussi. Además, Santiago Beltrán será el dueño absoluto del arco, luego de la ida de Franco Armani, mientras que la otra duda estará en el medio campo donde Lucas Silva o Aníbal Moreno se disputan un lugar.

Santiago Beltrán , dueño absoluto del arco de River

Del otro lado estará Aldosivi, que intentará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título. El conjunto marplatense sabe que la Copa Argentina suele ofrecer oportunidades para las sorpresas y buscará aprovecharlas para seguir en carrera, aunque el equipo que dirige Israel Damonte tiene como principal objetivo el salvarse del descenso para la segunda etapa del año.

Con el pase a octavos como objetivo, River intentará imponer su jerarquía y comenzar el semestre con el pie derecho, mientras que Aldosivi buscará comenzar de buena manera la segunda etapa del año, luego de una primera mitad sin conseguir triunfos en el Torneo Apertura.

Probable formaciones:

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Mateo Vales; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Datos del partido:

Hora: 21:45

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Padre Martearena de Salta