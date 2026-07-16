Se terminó la espera para River. Después del receso provocado por el Mundial 2026, el conjunto de Núñez volverá a la competencia oficial con una prueba que no admite errores. Este fin de semana enfrentará a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina y Eduardo "Chacho" Coudet dejó en claro que no piensa subestimar el compromiso: convocó a lo mejor que tiene disponible y viajará a Salta con todas sus armas.

El encuentro se disputará en el estadio salteño Padre Martearena y tendrá mucho más que una clasificación en juego. Para River, la Copa Argentina representa una oportunidad concreta de volver a levantar un trofeo después de más de dos años y, al mismo tiempo, una de las vías más directas para regresar a la Copa Libertadores, certamen que no pudo disputar en 2026.

Consciente de la importancia del desafío, el entrenador decidió incluir en la nómina a varios de los nombres que alimentan la expectativa de los hinchas. Entre ellos aparecen los flamantes refuerzos Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González, incorporaciones que llegaron para elevar la jerarquía del plantel y potenciar a un equipo que aspira a volver a ser protagonista en todos los frentes.

Otra de las novedades de la convocatoria es la presencia de Jeremías Martinet, quien ocupará el lugar que dejó vacante Franco Armani. El histórico arquero cerró recientemente su exitoso ciclo en Núñez para continuar su carrera en Atlético Nacional de Colombia, poniendo fin a una etapa repleta de títulos y momentos inolvidables para el pueblo riverplatense.

River afrontará este compromiso con la obligación de confirmar su favoritismo, aunque sin margen para confiarse. En la ronda anterior eliminó a Ciudad de Bolívar con más sufrimiento del esperado gracias a un agónico gol de Juan Fernando Quintero cuando faltaban apenas cuatro minutos para el final del encuentro.

Del otro lado estará Aldosivi, que buscará dar uno de los grandes golpes de esta fase y arruinar los planes del conjunto de Núñez. En caso de avanzar, River ya sabe quién lo espera en los octavos de final: Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de superar a Tigre y aseguró su lugar en la próxima instancia.

Más allá de la Copa Argentina, el semestre que comienza será determinante para el futuro deportivo del club. River sigue en carrera en los torneos que pueden devolverlo a la Libertadores y también tendrá por delante el desafío del Torneo Clausura, donde necesitará sumar fuerte para mejorar su posición en la tabla anual.

Por eso, en Núñez saben que no hay tiempo para especulaciones. La temporada entra en su etapa decisiva y el primer examen ya está en el horizonte. Con caras nuevas, viejas figuras y la presión de volver a conquistar títulos, el equipo de Coudet inicia una nueva ilusión.