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La gloria en juego

La Copa del Mundo ya está en el Azteca: Infantino la mostró antes del partido inaugural

En la previa del partido inaugural, el presidente de la FIFA presentó el trofeo más codiciado del planeta dentro del estadio Azteca.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 16:54
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El trofeo más codiciado del planeta volvió a aparecer en escena antes del debut de la Copa del Mundo.

La antesala del Mundial 2026 tuvo un momento de máxima tensión y emoción en el estadio Azteca. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ingresó al mítico recinto mexicano con la Copa del Mundo en sus manos, marcando uno de los instantes más simbólicos de la jornada inaugural.

La aparición del trofeo más codiciado del planeta generó una fuerte repercusión en el estadio, donde miles de fanáticos y delegaciones presentes siguieron con atención cada movimiento del máximo dirigente del fútbol mundial. La Copa del Mundo volvió a ser la gran protagonista antes del pitazo inicial.

Con la Copa ya ubicada en el corazón del Azteca, todo quedó listo para el inicio formal del Mundial 2026. El trofeo más deseado por selecciones, jugadores y fanáticos ya espera al nuevo campeón del mundo en una edición que promete ser histórica.

 

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