La antesala del Mundial 2026 tuvo un momento de máxima tensión y emoción en el estadio Azteca. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ingresó al mítico recinto mexicano con la Copa del Mundo en sus manos, marcando uno de los instantes más simbólicos de la jornada inaugural.

La aparición del trofeo más codiciado del planeta generó una fuerte repercusión en el estadio, donde miles de fanáticos y delegaciones presentes siguieron con atención cada movimiento del máximo dirigente del fútbol mundial. La Copa del Mundo volvió a ser la gran protagonista antes del pitazo inicial.

Con la Copa ya ubicada en el corazón del Azteca, todo quedó listo para el inicio formal del Mundial 2026. El trofeo más deseado por selecciones, jugadores y fanáticos ya espera al nuevo campeón del mundo en una edición que promete ser histórica.