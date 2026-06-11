Antes de que comenzara a rodar la pelota, el Mundial 2026 regaló su primer gran espectáculo. El estadio Azteca fue escenario de una ceremonia inaugural cargada de música, cultura y figuras internacionales que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Desde las impactantes presentaciones de Lila Downs, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin hasta la puesta en escena inspirada en las raíces mexicanas, la fiesta dejó imágenes que rápidamente comenzaron a recorrer el planeta.

Pero el show no estuvo únicamente sobre el escenario. En las tribunas también se vivió una verdadera celebración mundialista. Hinchas de distintas nacionalidades compartieron cantos, banderas, camisetas y selfies en una previa marcada por la expectativa y la emoción. Con el estadio vestido de gala y un ambiente único en las horas previas al partido inaugural, estas son las mejores fotos que dejó una noche en la que el Mundial empezó a sentirse de verdad.