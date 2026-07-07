Cuando el árbitro marcó el final del partido, miles de hinchas argentinos comenzaron a concentrarse en el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la victoria por 3-2 frente a Egipto en un encuentro que se resolvió con suspenso y mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

El tradicional punto de encuentro de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a teñirse de celeste y blanco. Con camisetas de la Selección, banderas, bombos y bengalas, los fanáticos ocuparon la avenida 9 de Julio y sus alrededores para compartir una nueva clasificación mundialista.

La celebración no quedó limitada al centro porteño. En distintos barrios también se vieron caravanas de autos, con bocinazos y banderas por las ventanillas, mientras grupos de simpatizantes acompañaban los festejos con cánticos dedicados al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que sigue en carrera en busca de un nuevo título.

Entre quienes llegaron al Obelisco predominó una sensación compartida: el alivio después de un partido que exigió sufrir hasta el final. "El corazón siempre es celeste y blanco, aguante Argentina", expresó uno de los hinchas, mientras otro grupo repetía las canciones que suelen acompañar cada celebración de la Selección. La tensión que dejó el desarrollo del encuentro también apareció en los testimonios de los fanáticos. "Acá estamos festejando, con sufrimiento pero en 15 minutos lo ganamos", comentó una mujer, en referencia al desenlace del partido frente a Egipto, que mantuvo en vilo a los simpatizantes hasta los últimos instantes.

La emoción también tuvo lugar entre quienes siguieron de cerca cada jugada del encuentro. "Ellos son los coronados de gloria, la alegría que me dieron hoy. Ustedes son los campeones", dijo una hincha visiblemente conmovida, mientras el Obelisco volvía a convertirse en el escenario de una multitudinaria celebración por un nuevo paso de la Selección argentina en la Copa del Mundo.