¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
MUNDIAL 2026

El Obelisco volvió a llenarse tras la clasificación de Argentina a cuartos de final

Tras el 3-2 frente a Egipto, miles de fanáticos se reunieron en el centro porteño con camisetas, banderas y bombos para celebrar la clasificación.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Martes, 07 de julio de 2026 a las 18:04
PUBLICIDAD
El tradicional punto de encuentro de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a teñirse de celeste y blanco.

Cuando el árbitro marcó el final del partido, miles de hinchas argentinos comenzaron a concentrarse en el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la victoria por 3-2 frente a Egipto en un encuentro que se resolvió con suspenso y mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

El tradicional punto de encuentro de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a teñirse de celeste y blanco. Con camisetas de la Selección, banderas, bombos y bengalas, los fanáticos ocuparon la avenida 9 de Julio y sus alrededores para compartir una nueva clasificación mundialista.

La celebración no quedó limitada al centro porteño. En distintos barrios también se vieron caravanas de autos, con bocinazos y banderas por las ventanillas, mientras grupos de simpatizantes acompañaban los festejos con cánticos dedicados al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que sigue en carrera en busca de un nuevo título.

Entre quienes llegaron al Obelisco predominó una sensación compartida: el alivio después de un partido que exigió sufrir hasta el final. "El corazón siempre es celeste y blanco, aguante Argentina", expresó uno de los hinchas, mientras otro grupo repetía las canciones que suelen acompañar cada celebración de la Selección. La tensión que dejó el desarrollo del encuentro también apareció en los testimonios de los fanáticos. "Acá estamos festejando, con sufrimiento pero en 15 minutos lo ganamos", comentó una mujer, en referencia al desenlace del partido frente a Egipto, que mantuvo en vilo a los simpatizantes hasta los últimos instantes.

La emoción también tuvo lugar entre quienes siguieron de cerca cada jugada del encuentro. "Ellos son los coronados de gloria, la alegría que me dieron hoy. Ustedes son los campeones", dijo una hincha visiblemente conmovida, mientras el Obelisco volvía a convertirse en el escenario de una multitudinaria celebración por un nuevo paso de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD