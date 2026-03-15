En el marco de la undécima (11ª) fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres igualan 0 a 0 al termino de primer tiempo en el estadio Julio César Villagra del populoso barrio Alberdi, cotejo que dirige el oriundo de Punta Alta el internacional Facundo Tello Figueroa.

El primer cuarto de hora mostró un trámite disputado, sobre todo en la mitad de la cancha, y la intensidad de ambos equipos hizo que las infracciones sean recurrentes en ese lapso. Los arcos casi no vieron actividad.

Tras el tramo inicial, los equipos mostraron sus primeras armas futbolísticas. Talleres apostó por cargar el juego sobre las bandas, mientras que Belgrano intentó con conexiones entre Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Lucas Passerini.

A los 35 minutos, tuvo lugar la primera jugada de peligro, Thiago Cardozo se hizo gigante al tapar una subida de Alexandro Maidana y evitó la caída de la valla del elenco local.

Los equipos se fueron al vestuario al finalizar el primer tiempo sin abrir el marcador, que marcan la tendencia de empates en el derby cordobés. Las estadísticas indican que los últimos seis enfrentamientos terminaron en igualdad, siendo el 3 a 0 que Talleres le propinó a Belgrano en 2018 la última vez que hubo un bando vencedor.

La Previa

El Pirata tuvo un buen arranque en el certamen. En el debut le ganó por 2 a 1 a Rosario Central, luego empató 1-1 con Tigre y 0-0 con Argentinos Juniors. Tras eso ganó tres de los siguientes cuatro partidos (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán) siendo la igualdad con Defensa y Justicia a último minuto la que le impidió cosechar otro triunfo. Sin embargo, su envión se vio interrumpido en la fecha 8 cuando Huracán le propinó su primera derrota al vencerlo por 3-1, lo que lo dejó sin invicto.

Los dirigidos por Carlos Tevez, en cambio, ganaron en la primera fecha ante Newell´s por 2-1, pero tuvieron que esperar hasta la quinta jornada para volver a sumar de a tres cuando pudieron reponerse ante Gimnasia de Mendoza, tras dos derrotas consecutivas (Vélez Sarsfield y Platense) y un empate con Lanús. Luego, le ganaron a Rosario Central, perdieron con Central Córdoba de Santiago del Estero e igualaron 0-0 con San Lorenzo.

El duelo sirve como una oportunidad perfecta para que se rompa la tendencias de empates en el derby cordobés. Las estadísticas indican que los últimos seis enfrentamientos terminaron en igualdad, siendo el 3-0 que Talleres le propinó a Belgrano en 2018 la última vez que hubo un bando vencedor.

De todos modos, el pasado 5 de octubre de 2025, Talleres extendió a 24 años su invicto frente a Belgrano en el clásico cordobés de Primera División, tras empatar 0-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes.