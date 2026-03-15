Kevin Vallejos noquea a Josh Emmett y gana 100.000 dólares en UFC

El argentino Kevin Vallejos noqueó en el primer round al estadounidense Josh Emmett en Las Vegas, ganó un premio de 100.000 dólares por haber realizado la mejor actuación de la velada y sigue escalando en el ranking de peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la categoría de artes marciales más vista del planeta.

"El Chino" Vallejos fue superior desde el comienzo y obligó al juez a detener la pelea antes de llegar a las tarjetas. Luego, explicó: “Emmett es un perro viejo. Siempre hace lo mismo y por suerte no cambió nada para esta pelea, así que lo pudimos resolver”. El local, de 40 años, lleva una década ininterrumpida en la compañía, pero perdió cuatro de las últimas cinco presentaciones.

En contrapartida, el marplatense llegó a su cuarta victoria seguida en el octogono más famoso del mundo. “No tengo un nombre, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”, comentó el marplatense tras la pelea.

Además de haber escalado en el ranking de la categoría, lo cual podría acercarlo aún más a pelear por el campeonato en un futuro, el bonaerense recibió un bono de 100.000 dólares extra a su bolsa pactada por haber sido destacado como el mejor de la noche.