A días de comenzar una nueva temporada con Al-Nassr en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al hablar abiertamente sobre su retiro, reconociendo que probablemente la próxima temporada sea la última de su carrera profesional. A los 41 años, el portugués aseguró en una entrevista ya tiene planificado su futuro y que quiere cerrar su trayectoria dejando “un legado espectacular”, aunque primero continuará persiguiendo el objetivo de llegar a 1000 goles en su carrera.

Días después de consumar su casamiento con su pareja Georgina Rodríguez en una ceremonia íntima, el astro portugués sorprendió al mundo del fútbol con sus declaraciones a la revista Vogue. "Probablemente este sea mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", dijo, y afirmó que ya planifica sus próximos pasos: "Tengo mi futuro completamente trazado. Hay tantas cosas que me mantienen ocupado que es difícil contar solo una. Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, seguir disfrutando de lo que he ganado", expresó CR7, que todavía tiene contrato con Al-Nassr hasta julio de 2027.

Cristiano Ronaldo podría afrontar su última temporada en el fútbol.

Si bien no confirmó su retiro de la selección de Portugal, el Mundial pasado representó la última chance para Ronaldo de ganar la Copa del Mundo y solamente le queda un objetivo personal por delante: alcanzar los 1.000 goles de su carrera. Actualmente suma 976 entre clubes y selección, por lo que necesita 24 más para alcanzar esa cifra histórica. El ganador de cinco Balones de Oro se dedicaría luego a disfrutar de su familia, sus negocios por fuera del fútbol y otras aficiones.

El portugués lleva más de dos décadas como profesional, en las que casi siempre estuvo en los primeros planos del fútbol mundial. Luego de su salto del Sporting de Lisboa a Manchester United, se transformó en una de las grandes figuras de este siglo y dejó una huella indeleble en Real Madrid, donde conquistó 16 títulos incluidas cuatro Champions League para luego continuar rompiendo redes en Juventus (101 en 134 encuentros y cinco títulos), y Al-Nassr, donde ya lleva 129 tantos en 148 partidos jugados.