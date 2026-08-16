Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron durante sus vacaciones en Portugal, luego de mantener en secreto los preparativos y las condiciones del enlace. La pareja optó por una ceremonia íntima, alejada de las grandes celebraciones, aunque la aparición de supuestos datos del registro civil terminó rompiendo parte del hermetismo.

La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde ambos publicaron una fotografía de sus manos con los anillos de boda. La imagen fue suficiente para anunciar que habían dado un nuevo paso en su relación y rápidamente despertó una enorme repercusión entre los seguidores del futbolista y la modelo.

Pese al cuidado con el que manejaron la información, el medio portugués 24Horas aseguró haber tenido acceso al acta oficial del casamiento. De acuerdo con esa versión, el documento contiene una cláusula prenupcial mediante la cual Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían acordado mantener una división de bienes.

La existencia de ese punto llamó especialmente la atención debido al patrimonio del delantero y a la exposición que rodea a la pareja. Sin embargo, ninguno de los dos difundió detalles del acuerdo ni explicó públicamente cuáles serían sus alcances. La información quedó limitada a lo revelado por el citado portal portugués.

El carácter familiar de la boda también quedó reflejado en la presencia de los cinco hijos, quienes acompañaron a Cristiano y Georgina durante la ceremonia. La participación de los chicos habría sido una de las razones por las que eligieron mantener el encuentro dentro de un círculo reducido y lejos de una fiesta multitudinaria.

No obstante, una ausencia generó más interrogantes que la cláusula económica. Según la misma información, ningún integrante de la familia de Cristiano Ronaldo estuvo presente en la celebración. Hasta el momento no trascendió el motivo de esa decisión ni se conocieron declaraciones que permitan determinar si se trató de una elección de la pareja o de una situación familiar.

Así, la boda quedó marcada por dos datos que contrastaron con la felicidad mostrada en las redes: un acuerdo económico previo y la ausencia del entorno más cercano del futbolista. Mientras Cristiano y Georgina disfrutan de su nueva etapa, los detalles que todavía permanecen en reserva continúan alimentando las preguntas alrededor de la íntima ceremonia.