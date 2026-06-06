La muerte de Indio Solari provocó una conmoción pocas veces vista en la Argentina. Miles de fanáticos esperan conocer dónde podrán despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras familiares y allegados trabajan en la organización de una ceremonia que se anticipa multitudinaria. En medio de ese escenario, surgió una propuesta concreta desde el fútbol argentino.

El club que decidió ofrecer sus instalaciones para el velorio fue Club Atlético Huracán. Según trascendió, dirigentes de la institución se comunicaron con el entorno más cercano del músico para poner a disposición el emblemático estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

La iniciativa no surgió por casualidad. Existe una relación muy especial entre Huracán y la trayectoria artística de Indio Solari. Durante la década de los noventa, el estadio del Globo fue escenario de algunos de los recitales más importantes de Los Redonditos de Ricota, cuando la banda comenzaba a convocar multitudes en distintos puntos del país.

¿Dónde será el último ádios?

Entre 1994 y 1995, el Palacio Ducó recibió cinco presentaciones históricas que quedaron grabadas en la memoria de los seguidores ricoteros. Aquellos conciertos marcaron una etapa fundamental en el crecimiento del fenómeno cultural que representó la banda liderada por Carlos Solari.

La conexión continuó incluso después de la separación de Los Redondos. Años más tarde, el estadio volvió a ser sede de espectáculos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el proyecto musical que acompañó al artista en su carrera solista. En 2022, incluso, el cantante participó de manera virtual mediante una aparición proyectada en las pantallas del show.

Mientras tanto, la familia del músico aún no confirmó cuál será el lugar definitivo para la despedida. La magnitud del evento obliga a evaluar distintas alternativas que permitan garantizar la seguridad y la logística necesaria para recibir a miles de personas provenientes de todo el país.

En paralelo, trascendió que desde el Gobierno nacional se descartó la posibilidad de utilizar la Casa Rosada o el Congreso de la Nación para el velatorio. Sin embargo, otras opciones continúan bajo análisis, entre ellas el predio de Tecnópolis, debido a su capacidad y estructura.

Para llevar tranquilidad a los seguidores, los canales oficiales del artista difundieron un comunicado aclarando que la despedida se realizará una vez que estén definidos todos los detalles organizativos. Además, remarcaron: “La despedida del Indio será mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.