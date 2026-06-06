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MEDIDA ANTIPÁTICA

FIFA prohibió entrar con botellas vacías a los estadios durante el Mundial

Los aficionados sólo podrán consumir lo que se adquiera en los estadios como "medida de seguridad".

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 12:19
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FIFA prohíbe botellas vacías en la Copa del Mundo por seguridad

La FIFA prohibió recientemente el ingreso de botellas vacías durante la Copa del Mundo 2026. Si bien antes estaba permitido ingresar con recipientes de hasta 1 litro para combatir el calor, fue anunciado que no se permitirá debido a que “la medida responde a la prevención de riesgos y lesiones tanto para futbolistas como para asistentes”.

Así únicamente los aficionados podrán adquirir las bebidas que compren dentro de los estadios, de los productos de aguas o gaseosas que estarán a cargo de Coca-Cola.

Para combatir las altas temperaturas, la federación confirmó que habrá puntos de hidratación tanto en las cercanías y dentro de los estadios. De todas formas la infraestructura de los estadios son climatizados e incluyen ventiladores y carpas refrigeradas.

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