A días del partido entre Argentina e Inglaterra, programado para este miércoles 15 de julio por el Mundial 2026, volvió a tomar fuerza en las redes sociales un video grabado en el Museo Malvinas de Río Grande, Tierra del Fuego, donde un grupo de excombatientes realiza un pedido especial a la Selección Argentina.

En el mensaje, conocido como "Los pibes de Malvinas", solicitan que el plantel les obsequie una camiseta oficial firmada por todos los jugadores para incorporarla al museo. Explican que no sería solamente un recuerdo deportivo, sino un símbolo que una la memoria de los veteranos con la generación campeona del mundo.

El pedido que volvió a emocionar antes de Argentina-Inglaterra

Cada vez que el calendario futbolístico vuelve a enfrentar a Argentina con Inglaterra, resurgen historias que trascienden el deporte. En la previa del duelo por las semifinales del Mundial 2026, los usuarios comenzaron nuevamente a compartir un video grabado en el Museo Malvinas.

Allí, excombatientes realizan un mensaje dirigido a la Selección Argentina.

"Somos los pibes de Malvinas... queremos pedirles humildemente que nos cumplan un gran sueño."

La solicitud es concreta: recibir una camiseta firmada por todos los integrantes del plantel nacional para exhibirla permanentemente dentro del museo.

Una camiseta como símbolo de memoria

Durante el video, los veteranos explican que esa camiseta tendría un valor que excede ampliamente al fútbol.

"La que nos representa en todo el mundo sería mucho más que un objeto deportivo", expresan.

También sostienen que representaría:

Un puente entre los héroes de Malvinas y los campeones del mundo.

Un símbolo de unidad nacional.

Un homenaje permanente para las nuevas generaciones.

El mensaje concluye asegurando que sería "un honor inmenso" que la camiseta acompañe para siempre la historia del museo.

Chiqui Tapia confirmó la entrega de la camiseta

Durante los últimos días, el defensor Nahuel Molina comentó del pedido a los medios. Confesó que le llegó a través de su hermana la publicación. Sin embargo, la misma fue comentada por el presidente de la AFA. Además de anunciar que la camiseta llegará después del Mundial, subió una foto.

Las firmas del plantel en la camiseta.

Cuando finalice el Mundial 2026, el Museo Malvinas recibirá una camiseta firmada por todos los integrantes de la Selección Argentina, un gesto que unirá a los héroes de la Guerra de Malvinas con los campeones del mundo a través de uno de los símbolos más representativos del deporte argentino.

El contexto histórico detrás del partido

El cruce entre Argentina e Inglaterra siempre despierta una sensibilidad especial en el país.

Más allá de la enorme rivalidad futbolística, el enfrentamiento inevitablemente remite a la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto en el que murieron 649 soldados argentinos.

En el plano deportivo, el antecedente más recordado sigue siendo el partido del Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona convirtió los históricos goles de "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo", en una victoria que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva.

Río Grande mantiene viva la memoria de Malvinas

El video fue grabado en el Museo Malvinas de Río Grande, ciudad reconocida por ley como la Capital Nacional de la Vigilia por la Gesta de Malvinas.

Cada año, miles de personas participan allí de las actividades del 2 de abril, fecha en la que se recuerda el inicio del conflicto del Atlántico Sur.

El museo busca preservar testimonios, objetos históricos y relatos de quienes participaron de la guerra para transmitir esa memoria a las nuevas generaciones.