La Selección argentina confirmó que utilizará la camiseta azul suplente en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, un partido cargado de simbolismo y recuerdo histórico. La AFA solicitó esta modificación y la FIFA la aprobó, generando gran expectativa entre los hinchas que ven en esta elección un homenaje directo al legendario encuentro de México 1986.

En aquel Mundial, Argentina vistió la camiseta azul en el cruce contra Inglaterra en los cuartos de final, una decisión que quedó grabada en la memoria colectiva por los dos goles inolvidables de Diego Maradona: la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

La historia detrás de aquella camiseta

Lo que pocos conocen es que aquella camiseta no estaba prevista originalmente para ese partido. El encuentro se jugó a mediodía bajo un intenso calor en el Estadio Azteca, y el equipo no contaba con una versión de manga corta de su tradicional camiseta celeste y blanca. Fue entonces cuando Carlos Bilardo, entrenador en ese momento, buscó una solución rápida y mandó a comprar camisetas en un local cercano, que luego fueron adaptadas con el logo de la selección argentina.

“Estamos hablando de un fútbol muy distinto al actual, mucho más casero”, señalaron en un programa televisivo que repasó este detalle que hoy vuelve a cobrar vigencia. Esa prenda improvisada se transformó en un símbolo imborrable gracias a la actuación de Maradona.

Argentina usará la camiseta azul en la semifinal de 2026 contra Inglaterra, un homenaje a Maradona

Además, la historia detrás de esa camiseta legendaria tiene un capítulo particular: durante años existió una disputa sobre cuál era la camiseta que Maradona usó en cada tiempo del partido. Steve Hodge, futbolista inglés, afirmó poseer la camiseta del segundo tiempo, que Maradona le habría entregado tras el partido. Por su parte, las hijas del Diez aseguraban tener la del primer tiempo.

La autenticidad se confirmó luego gracias a un detalle artesanal: los escudos estaban bordados a mano y presentaban diferencias leves entre ambas camisetas. Este dato permitió que la prenda de Hodge, la del segundo tiempo con los goles, fuera identificada y valorada en una subasta millonaria.