Continúan los 16vos de final y el martes se abre con un duelo entre dos que buscan hacer historia. Costa de Marfil y Noruega se miden en el AT&T Stadium de Dallas buscando la siguiente ronda, donde espera Brasil. Los nórdicos, segundos del Grupo I, llegan impulsados por el andar goleador de Erling Haaland, mientras que los Elefantes, en segunda posición de su zona detrás de Alemania, van por un inédito boleto a los octavos. El encuentro es televisado por DSports.

Formaciones:

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Inao Oulai, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Nicolas Pepé, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruego: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.

Datos del partido:

TV: DSports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

La previa

Costa de Marfil alcanzó la fase eliminatoria tras finalizar segunda en el Grupo E. El conjunto dirigido por Emerse Faé debutó con una valiosa victoria por 1-0 sobre Ecuador, luego cayó ajustadamente por 2-1 ante Alemania y cerró la primera fase con un sólido triunfo por 2-0 frente a Curazao. Con seis puntos y una imagen de equipo serio, los marfileños disputarán por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

En la previa del encuentro, Emerse Faé destacó la dificultad del desafío que representa enfrentar a Noruega y, especialmente, a Erling Haaland, quien convirtió 4 goles en dos partidos disputados. "Sabemos el desafío que representa Haaland. Es un delantero con una energía, una presencia y un liderazgo extraordinarios. Tendremos que igualar su intensidad y controlar el ritmo del partido si queremos avanzar", afirmó el entrenador marfileño, quien además confirmó la baja del defensor Wilfried Singo por lesión.

Noruega, por su parte, fue una de las selecciones más ofensivas de la fase de grupos. El equipo de europeo venció 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, resultados que le aseguraron la clasificación antes de la última jornada. Ya con el boleto asegurado, el entrenador preservó a varios titulares y el conjunto nórdico cayó 4-1 frente a Francia, quedando como escolta del Grupo I.

Dallas, estadio donde jugó Argentina, y que espera la marea vikinga y africana

Ståle Solbakken aseguró que su equipo no se confía pese al favoritismo y remarcó las virtudes físicas del rival. "Costa de Marfil es un equipo muy físico y exigente. Sabemos que será un partido duro y debemos estar preparados para responder desde el primer minuto", señaló el seleccionador escandinavo, que tampoco podrá contar con el lateral Julian Ryerson por lesión.

El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Brasil, que viene de eliminar a Japón. Costa de Marfil buscará seguir escribiendo la página más importante de su historia mundialista, mientras que Noruega intentará confirmar el gran momento de una generación liderada por Haaland y Martin Ødegaard, y devolver al país nórdico al protagonismo en la máxima cita del fútbol.