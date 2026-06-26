Partidazo en el Boston Stadium, desde las 16hs Noruega y Francia se verán las caras por la tercera fecha del Grupo I de la Copa Mundial 2026. Ambos elencos ya están clasificados a 16avos, y ahora definen quien será el líder de la zona.

Francia mostró todo su potencial en los dos cotejos que disputó, liderado por un Mbappé que sigue los pasos de Messi en la tabla de goleadores, y rodeado de un equipo que cuando se activa, se vuelve una aplanadora. En el debut superó a Senegal 3-1 y aseguró su clasificación tras el triunfo 3-0 sobre Irak.

Para este cotejo Didier Deschamps no estará presente en el banco de suplementes luego de conocerse en las últimas horas el fallecimiento de su madre. En su remplazo, el equipo será dirigido por Guy Stéphan, ayudante de campo, quien resaltó que “El objetivo principal es asegurar el primer puesto”, que le permitirá quedare en el noreste de Estados Unidos y evitar largos desplazamientos.

Didier Deschamps no estará frente al equipo francés por cuestiones personales

En frente estará el seleccionado nórdico, que hizo un gran retorno a los mundiales ganando sus dos compromisos que le aseguraron el boleto a 16avos: 4-1 vs. Irak, y 3-2 sobre Senegal; con un Erling Haaland demoledor, marcando dos tantos en cada juego.

Stale Solbakken, DT noruego, remarcó que probablemente rotará algunos puestos y así cuidar el físico de varios de sus futbolistas, "es tentador mantener a todos los mejores en el campo, pero la prioridad es la preparación física y mental para los dieciseisavos de final”, remarcando además que la competencia es una “olla a presión” producto de las altas temperaturas y la humedad.

EL Grupo I de la Copa Mundial 2026 define a su líder y escolta, en paralelo jugarán Senegal ante Irak, donde el elenco africano buscará el triunfo por buena diferencia y una milagrosa clasificación dentro de los 8 mejores terceros.

Probables formaciones:

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Guy Stéphan (AC).

Datos del partido:

Hora: 16.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Michael Oliver

Estadio: Boston Stadium