Este pasado domingo se disputó la final del Mundial 2026 que tuvo por escenario a Estados Unidos, México y Canadá entre Argentina y España en Nueva Jersey en las afueras de Nueva York. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron superiores de comienzo a fin y en el inicio del segundo tiempo extra encontraron el gol que rompió el cero y terminó siendo determinante para ganar la Copa del Mundo.

Una vez finalizado el partido se vivieron momentos de tensión, especialmente porque Molina agredió a Rodri, este se le fue al humo, luego apareció Paredes y hubo varios encontronazos algo desagradables. Luego llegó el momento de la entrega de medallas. España aplaudió a Argentina, pero los futbolistas de la Albiceleste no tuvieron el gesto de hacerlo cuando a sus pares españoles les colocaron las de campeones del mundo.

Una vez finalizada la ceremonia, los jugadores españoles dialogaron con la prensa en zona mixta. Dani Olmo fue uno de los más polémicos al poner en tela de juicio los valores de los jugadores de la Selección Argentina. Al futbolista de Barcelona le consultaron por la actitud de los jugadores de la Albiceleste en la entrega de medallas y su respuesta fue contundente.

Dani Olmo contra los jugadores de Argentina

Olmo afirmó: “No nos importa que no nos hayan mirado en la entrega de medallas, al final yo creo que es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien“.

El encontronazo entre Olmo y el Ratón Ayala

Una vez que Vincic pitó el final, hubo peleas entre los jugadores argentinos y españoles, pero llamó la atención que quien también participó de esa desagradable situación fue Roberto Ayala, que ingresó al campo de juego, discutió con Dani Olmo y le pegó una trompada. Luego separó Eric García para que la pelea no pase a mayores.