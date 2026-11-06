DAZN asegura derechos de transmisión del Mundial de Clubes 2029

La plataforma de streaming DAZN llegó a un acuerdo con la FIFA para garantizarse una opción exclusiva de transmisión a nivel global de la próxima edición del Mundial de Clubes, que se disputará en 2029. De esta manera, repetirá lo conseguido en 2025, cuando también estuvo a cargo de la distribución audiovisual del torneo.

El acuerdo refuerza la relación entre ambas partes, que comenzó con la adquisición de los derechos de la edición anterior por 1.000 millones de dólares. Sin embargo, todavía no se conoce el valor del nuevo contrato.

Por el momento, la FIFA aún debe definir la sede y el formato de la competencia. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de ampliar la cantidad de participantes de 32 a 48 equipos, mientras que Marruecos, España y Portugal aparecen como posibles anfitriones.