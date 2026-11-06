Neuquén tendrá tres propuestas atléticas este fin de semana: dónde y cuándo se realizarán

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en distintas localidades de la provincia se llevaran a cabo pruebas atléticas, entre las que se cuentan, la primera edición de Huellas del Tromen Trail, en Buta Ranquil; la segunda Corrida Centenario del Hospital Natalio Burd; y la primera Marcha Aeróbica Rosa del barrio Rincón de Emilio, en Neuquén capital.

Las iniciativas cuentan con el acompañamiento del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, y buscan generar espacios de encuentro a través de la actividad física, promover hábitos saludables y fortalecer la participación de las comunidades.

La primera edición de Huellas del Tromen Trail, el sábado 7, tendrá como escenario natural las inmediaciones del volcán Tromen, en Buta Ranquil. La competencia ofrecerá tres distancias: 2 kilómetros en modalidad familiar y recorridos competitivos de 8 y 16 kilómetros. Hasta el momento registra más de 200 corredores inscriptos y otros 260 preinscritos, además de familiares y acompañantes que se sumarán a la jornada.

La actividad es organizada por la municipalidad de Buta Ranquil junto al Profesorado de Educación Física del ISFD Nº 2 de Chos Malal, responsable de la fiscalización y la logística. La propuesta busca promover el turismo deportivo, poner en valor el entorno natural del norte neuquino y posicionar a la localidad como un nuevo escenario para las carreras de montaña.

En tanto, en Neuquén capital, también el sábado 7, se realizará la primera Marcha Aeróbica Rosa del barrio Rincón de Emilio, una actividad enmarcada en el mes de prevención del cáncer de mama. La jornada comenzará a las 9.30 con una clase de zumba a cargo de una integrante de la Policía Provincial y continuará con una marcha de 2 kilómetros por el Paseo Costero, bordeando el río Neuquén. El circuito fue diseñado por el atleta Javier Carriqueo.

La propuesta es organizada por la secretaría de Deportes, la Comisión Vecinal de Rincón de Emilio y la Comisaría Cuarta. Al finalizar el recorrido se desarrollará una charla informativa con las participantes, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Además, efectivos femeninos de la Policía Provincial colaborarán con la organización y participarán de la convocatoria junto a mujeres de otras comisarías.

Por su parte, el domingo 8, la segunda Corrida Centenario del Hospital Natalio Burd tendrá un recorrido de 5 kilómetros, con largada y llegada en el estacionamiento norte del hospital y un trayecto que pasará por distintos sectores de la ciudad hasta llegar al Casino Magic, que nuevamente acompañará la iniciativa.

La propuesta tendrá un carácter principalmente familiar, recreativo y participativo, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el hospital y los vecinos. La primera edición se realizó en 2025, durante el 20.º aniversario de la institución, con una convocatoria solidaria que permitió reunir elementos destinados a los dispositivos institucionales que desarrollan talleres.