San Lorenzo pone primera en un nuevo ciclo. Este sábado, desde las 19, visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en lo que marcará el debut oficial de Gustavo Álvarez como entrenador azulgrana.

El Ciclón llega golpeado en el campeonato local, donde viene de una dura derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia que terminó por sellar la salida de Damián Ayude. Sin embargo, logró recomponerse parcialmente en la Copa Argentina, con una contundente goleada 5-0 frente a Deportivo Rincón que le dio aire y algo de confianza.

En ese contexto aparece la figura de Álvarez, elegido por la dirigencia tras su exitoso paso por la Universidad de Chile, donde cosechó títulos y protagonismo internacional. Su llegada busca reordenar a un equipo irregular, que necesita sumar para no quedar relegado en la lucha por los playoffs.

Del otro lado estará Riestra, que atraviesa un presente complejo. El equipo dirigido por Gustavo Benítez aún no ganó en el torneo y viene de caer 1-0 ante Central Córdoba, profundizando una racha negativa que lo mantiene en el fondo de la tabla. Aun así, el Malevo tiene un condimento extra: ya conoce a sus rivales en la Copa Sudamericana, en lo que será una participación histórica para el club.

El cruce no solo tendrá en juego puntos importantes, sino también un antecedente cercano: ambos equipos volverán a enfrentarse en la próxima ronda de la Copa Argentina, lo que le suma tensión a este primer duelo.

Para este partido, San Lorenzo no podrá contar con Orlando Gill, convocado a la selección de Paraguay, por lo que Álvarez deberá rearmar piezas en su debut.

Probables formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.