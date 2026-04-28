Se definen los clasificados a playoffs en una última jornada que promete emociones. La Liga Profesional confirmó días y horarios para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La misma había sido suspendida por el paro que la Asociación del Fútbol Argentino dispuso en su momento debido a la causa ARCA que involucra al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

Así se jugará la fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central - Banfield (Zona B)

14.30 Lanús - Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba - Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo - Independiente (Zona A)

18.45 Unión - Talleres (Zona A)

21.15 Platense - Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona B)

16.00 Rosario Central - Tigre (Zona B)

16.00 Racing - Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia (LP) - Argentinos Juniors (Zona B)

16.00 Belgrano - Sarmiento (Zona B)

18.30 River - Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia (M) - Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez - Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (RC) - Instituto (interzonal)

San Lorenzo-Independiente, el plato fuerte

El Ciclón (22 puntos) y el Rojo (21) se enfrentarán en el postergado de la novena fecha sin tener todavía su lugar en playoffs. Aunque ambos equipos podrían clasificarse con un empate, dependerían de que sus perseguidores, Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18, solo podría pasar a Independiente) no sumen de a tres en la jornada. Los de Gustavo Quinteros visitan el Pedro Bidegain luego de una inesperada caída 2-0 ante Deportivo Riestra, en tanto que los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan luego de vencer a Platense 1-0 en Vicente López.

Sin su boleto asegurado, San Lorenzo e Independiente se miden en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Unión, que ayer sacó un valioso empate ante Vélez, es el último que está entrando en la Zona A y asegurará su presencia entre los ocho si le gana a Talleres en el 15 de Abril, mientras que Defensa debe ganar obligadamente en su visita a Gimnasia (M). Por último, Instituto visita al colista Estudiantes (RC), también obligado a sumar de a tres y esperar resultados favorables.

River, por el segundo puesto; Boca aún puede ser primero

En cuanto a los dos más grandes del fútbol argentino, la goleada de Independiente Rivadavia en el clásico mendocino le aseguró el primer puesto, por lo que el Millonario, con 29 puntos y a cuatro del líder, nada más puede asegurarse ser segundo en su duelo ante Atlético Tucumán en El Monumental. Eso sí, no puede dormirse porque Argentinos Juniors (29) y Rosario Central (27) podrían sacarle el lugar si dejan puntos. El Bicho visita a Gimnasia (LP), otro que debe ganar para asegurarse los playoffs, en tanto que el Canalla visita a Tigre, otro con chances si gana y se dan resultados que lo metan entre los ocho.

Del lado de Boca, está segundo con 27 puntos en la Zona A pero a solamente un punto del líder Estudiantes de La Plata, por lo que todavía puede terminar en la cima de su grupo. El Xeneize cerrará visitando a Central Córdoba, ya eliminado, y esperará una mano de Platense ante el Pincha para finalizar en el primer puesto. Otro que tiene chances ahí es Vélez (27), que dejó pasar la chance ante Unión pero recibirá a Newell's en la última jornada.