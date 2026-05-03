Con poco margen de error, Deportivo Rincón será local de Atlético Club San Martín de Mendoza este domingo desde las 15 en el marco de la séptima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal, su apéndice para los equipos no afiliados en forma directa.

El León del Norte disputará su tercer partido como local, esta vez ante El Santo del este mendocino. El duelo entre neuquinos y los cuyanos tendrá como árbitro principal a Fernando Jesús Rekers de la Liga de Córdoba capital, serán sus asistentes Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno de la Liga Rionegrina de Viedma y como cuatro árbitro Diego Maximiliano Álvarez de la Liga de Tres Arroyos.

Los que orienta Pablo Castro vienen de dos derrotas consecutivas, ante Cipolletti en Rincón de los Sauces por 2 a 1 y contra Atenas de Río Cuarto en El Imperior del Sur cordobés el domingo pasado por 3 a 1 en el estadio 9 de Julio del Albo.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 en la cancha de césped sintético del predio del Camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que lleva el nombre del histórico dirigente Elías Moisés Gómez, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación tecnica de José Ramón Paredes y la central informativa a cargo de Agustín Galasso y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Los de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) en la tabla de posiciones con 5 puntos. se ubican en el séptimo lugar y buscarán volver al triunfo para acercarse o quedar dentro de la zona de clasificación que integran los cuatro primeros. Con Cipolletti no pudo con un jugador más y contra Atenas arrancó ganando pero pagó caro sus errores y se lo dieron vuelta.

Con plantel diezmado debido a los lesionados, tal como ocurrió la semana pasada, y que no pudo recuperar ningún jugador para este fin de semana. Los ausentes serán, el mendocino Juan Ignacio Achetoni, Juan Gabriel Albertinazzi, Daniel Díaz, Bruno Di Bello, quien aparentemente deberá ser operado por la rotura de menisco, y el emblema de la institución Héctor Rueda que se volvió a desgarrar, el armado del once ha sido realmente complicado para armar un rompecabezas.

Los albirrojos llevan dos partidos sin ganar, con una derrota y un empate. El conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está octavo con un triunfo, dos empates y dos derrotas, solo por encima de FADEP que va último con 2 puntos. l último partido que ganó el Chacarero fue de local ante Atenas de Río Cuarto.

Probables formaciones

Deportivo Rincón; Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Estéves; Nicolás Di Bello, Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Cristóbal Valbuena y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Matías Contreras, Lucas Mas, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Estadio: Camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Elías Moisés Gómez

Árbitro: Fernando Rekers

Hora de Inicio: 15.00