Gran Premio de Miami se adelanta a las 14 por lluvia

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se correrá este domingo, sufrió la modificación de su horario debido a la fuerte lluvia que se espera en el momento en el que estaba prevista la largada de la cuarta fecha de la temporada. La competencia se tenía que poner en marcha a las 17 de nuestro país, pero la FIA comunicó que se adelantará tres horas, por eso arrancará a las 14.

Franco Colapinto, a bordo del Alpine, largará en la octava posición de la grilla después de su muy buena clasificación

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", expresa el comunicado hecho público por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", agrega el mensaje de la Federación Internacional.

Una vez que finalizó la clasificación se empezó a especular con la posibilidad de que el Gran Premio de Miami se adelantara por la intensa lluvia que se espera en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium. Los primeros rumores mencionaban la posibilidad de correr bien temprano, a las 10 de la mañana hora local, pero finalmente se confirmó el adelanto para las 14 de nuestro país.

Después de un intenso calor en el que se desarrolló la carrera Sprint y la clasificación, el pronóstico adelantaba hasta un 90% de probabilidades de lluvia para este domingo y lo más fuerte se iba a dar en el horario original de la carrera. A la lluvia además se le suma el protocolo en Miami, como ya se pudo ver en el Mundial de Clubes, que demora al menos por media hora la actividad ante la presencia de tormenta eléctrica. Estas interrupciones son las que la FIA intentará evitar con esa modificación del horario.

Comunicado de la FIA

Más allá de este cambio de horario, la chance de que el agua altere los planes continúa latente y le pondrá un condimento extra a la carrera, que por lo visto en el Sprint tendrá pocos lugares para los sobrepasos.

Colapinto, que había arrancado muy bien en Miami con un P11 en la práctica libre y un P8 en la qualy sprint, se metió en la Q3 por primera vez desde que llegó a Alpine y allí registró un tiempo de 1:28.762, que le permitió quedarse con el octavo puesto. Además, volvió a superar a Pierre Gasly (10° con 1:28.988), incluso con un alerón en peor estado que empeora su rendimiento en 3 décimas por cada giro. "Estoy contento, hice una qualy muy sólida", declaró el pilarense.