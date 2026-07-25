El cotejo correspondiente a la decimoctava fecha, novena de las revanchas y última de la primera fase de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, jugarán este sábado 25 de julio desde las 15.30 en el estadio Nuevo Pacaembú de la ciudad del norte de la provincia de La Pampa, Costa Brava de General Pico y Deportivo Rincón.

Ambos equipos no accedieron a la zona de Clasificación y jugarán e integrarán la primera etapa de la Reválida como representante de la zona B, que estará integrada por integrantes clasificados entre el sexto y el noveno lugar de la zona 3, agrupados junto a los de la zona 4.

Los de Rincón de los Sauces vienen de perder como locales 1 a 0 ante los mendocinos de Huracán de Las Heras en la cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez. Con esta derrota El León extendió su peor momento desde que milita en la tercera categoría profesional del fútbol argentino desde 2024, y jugará Reválida por no descender. En los últimos 6 partidos, ganó apenas uno y con entrenador Interino, luego de la impensada salida del mendocino Pablo Castro.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios desde las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios y central informativa a cargo del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y apoyo del equipo deportivo Grito Sagrado

Desde la llegada del platense Germán Noce, el elenco neuquino no sumó, perdió los cuatro partidos seguidos que dirigió el entrenador y quedó sin chances de meterse en zona campeonato, ubicándose en el puesto octavo con 16 unidades, misma cantidad que el último Juventud Unida Universitario de San Luis.

El nuevo cuerpo técnico tuvo varios días para tratar de darle su filosofía de juego, asi como tratar de recuperar lesionados y que los cuatro refuerzos llegados se ensamblen de cara a lo complejo de la continuidad del certamen.

El partikdo que será arbitrado por Diego Novelli de Tandil, con la asistencia de Malvina Schiel y Lautaro Paletta. Como cuarto árbitro estará Fernando Zabalza.

Villalonga se alejó de Costa Brava

El representante pampeano en el Torneo Federal se quedó sin técnico. Ya no tiene chances de jugar la próxima Copa Argentina y competirá en la Reválida. Después de siete meses de trabajo, Rodrigo Villalonga dejó de ser el entrenador de Costa Brava en el Torneo Federal A, según lo confirmó el propio club a través de sus canales oficiales. El entrenador bonaerense culminó así una etapa donde no pudo lograr el objetivo de mínima, que era mejorar la campaña del 2025 y clasificarse a la próxima Copa Argentina.

Rodrigo Villalonga había llegado el pasado 8 de enero, en reemplazo de Rodrigo Chap. El principal objetivo que se había trazado la institución era mejorar el rendimiento que se había logrado en la primera participación de Costa en el torneo nacional, donde quedó a un punto de meterse en la Copa Argentina, y además mantuvo la categoría con amplio margen.

Durante su paso por Costa, Villalonga dirigió 15 partidos con cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas (12 goles a favor y 12 en contra). Todavía no se dio a conocer el nombre del reemplazante, aunque se especula que Sebastián Merlo podría hacerse cargo del equipo hasta el final de temporada.