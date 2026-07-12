El Deportivo Rincón perdió 1-0 ante Huracán de Las Heras en el marco la decimoséptima fecha -anteúltima- de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, en la cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez. El León extendió su peor momento desde que milita en la tercera categoría profesional del fútbol argentino desde 2024, y jugará reválida por no descender.

En los últimos 5 partidos, Rincón ganó apenas 1 y con DT Interino. Desde la llegada de Noce, el elenco neuquino no sumó y quedó sin chances de meterse en zona campeonato, ubicándose en el puesto 8 con 16 unidades, misma cantidad que el último: Juventud Unida de San Luis.

Poco y nada había pasado en un primer tiempo opaco, sin grandes emociones, y donde el elenco neuquino intentó pero lejos estuvo de mostrar supremacía. Rincón tuvo la primera, a los 21´ Ezequiel Ávila ejecutó un gran tiro libre, el esférico pegó en el travesaño, picó en la línea, decretando el juez que la pelota no entró.

En el complemento salió mejor el elenco mendocino, pero la primera fue de Rincón, cuando un centro cayó en el área donde estaba sólo Valbuena, sacando un disparo potente que pasó a lado del palo. Jugada siguiente, a los 12´Rossi quedó abajo del arco pero no le pudo dar destino de gol a un buen centro.

A los 30´Penal para Huracán Las Heras, en otro polémico arbitraje: centro al área y agarrones dentro de la misma que terminó con pena máxima. Toledo se hizo cargo y cambio el penal por gol para el 1-0.

Con este resultado, Rincón perdió cinco de los últimos seis partidos. Luego de la salida de Pablo Castro, no hizo pie tanto de local como de visitante, quedando confirmado en zona Reválida, donde jugará por mantener la categoría. Por lo pronto, cerrará la fase regular en 15 días, cuando visite a Costa Brava en La Pampa.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Alderete, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Albertinazzi, Cristóbal Valbuena, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila, Puñet; Cruz, Rossi.

Huracán Las Heras: Agüero, Coceres, Aguilar, Dieli, Sandoval, Arciero, Cortés, Romero, Lucero, Bogado, Nonet.

Datos del partido:

Arbitro: Cesar Ceballos (Córdoba)

Transmisión: AM550 La Primera

Cancha: Elías Moisés Gómez (Rincón de los Sauces)

El equipo del norte neuquino, de los últimos cinco partidos, perdió cuatro. Luego de la salida del entrenador Pablo Castro, entró en una "sequía" de puntos. De quince unidades en juego apenas rescató tres y arrancará el partido ante los cuyanos de este dominngo en la última posición, aún tiene posibilidades matemáticas, debe obtener las dos victorias, pero depende de resultados ajenos para poder a la zona de Clasificación.

Sin alineación confirmada, y la presencia de los cuatro refuerzos, que llegaron en este mercado de pases de invierno. El santafesino Laureano Damián Puñet, que debutó el domingo pasado en la derrota ante San Martín de Mendoza, el lateral tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete y los delanteros Sergio Hugo Frutos y Facundo "El Pato" Cruz,

Germán Noce, que perdió en los tres partidos que dirigió hasta el momento, sabe que la situación es compleja, que matematicamente por la paridad de la zona las posibilidades son reales, pero deberá confirmarlo desde el fútbol y tener efectividad, una materia pendiente desde que arrancó el certamen.

En tanto, los cuyanos están quintos, con 19 puntos. Los mendocinos el último fin de semana consiguieron una victoria por 2 a 0 ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) en Las Heras y en condición de visitante acumulan cuatro derrotas un empate y una victoria.

El árbitro principal será César Antonio Ceballo de la Liga de Córdoba capital dos comprovincianos del juez principal actuarán de asistentes, Marcos David Guzman de la Liga de Pascanas y Evelyn Romina Lujan de la Liga de Deán Fúnes, en tanto que el neuquino Leandro Gatica será el cuarto árbitro que reemplazará a Dalma Perez de la Liga de Córdoba capital.