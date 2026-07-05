En duelo de necesitados, Deportivo Rincón perdió 1 a 0 en su visita a San Martín de Mendoza por la decimosexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, quedó último y casi resignado a jugar la Reválida en el segundo semestre de la temporada con otra pálida imagen colectiva y sosteniendo la racha negativa bajo la conducción técnica de Germán Noce.

El conjunto neuquino dispone sólo de Cristian Estigarribia como hombre de punta, pero desde el sistema táctico, los dirigidos por Germán Noce buscaron recuperar la pelota lo más arriba posible, lejos del arco defendido por Alejandro Sánchez.

Pasando los 20 minutos, el plan de juego visitante se rompió y el delantero quedó aislado completamente. San Martín dominó la pelota, pero sin profundidad y el partido se volvió aburrido y previsible. El 0 a 0 los calificó a ambos en el comienzo dominguero en Mendoza.

Se iba el primer tiempo, a los 40 minutos, y los arcos se volvieron apenas un objeto de deseo, pero ninguno de los dos equipos tenía ideas como para romper la paridad. El punto le servía de poco a ambos, pensando en la clasificación, pero tampoco acumulaban méritos para llevarse la victoria.

Sobre el final del primer tiempo, a la salida de un tiro de esquina para el conjunto local en el minuto 45, cruzó la pelota por el área neuquina y ante una salida tardía por parte de Sánchez, Felipe Rivarola se encontró con el gol que mandó a los equipos al vestuario con ventaja para el dueño de casa.

La tabla de posiciones de la Zona C al día en el Torneo Federal A 2026.

El cuestionado Germán Noce introdujo dos cambios para el complemento. Sacó a Rodrigo Montes y José Miguel para los ingresos de Jorge Rossi y Cristian Correa. El técnico visitante busca poner más hombres en ofensiva tratando de revertir el resultado.

La modificación no incidió en nada respecto al desarrollo para el visitante que sigue padeciendo en Mendoza la falta de ideas individuales y colectivas, no mostró nunca signos de recuperación y marcó el debut en la formación neuquina para el nuevo jugador del club, Laureano Puñet, quien reemplazó a Juan Albertinazzi en el último cuarto de hora.

El partido se terminó yendo con un Rincón entregado, envuelto nuevamente en rumores de recambio en el banco de suplentes, pese a que el técnico platense llegó hace menos de un mes. Para la próxima, los petroleres serán locales ante Huracán en Las Heras y cerrará en La Pampa contra Costa Brava.

Síntesis

San Martín de Mendoza 1: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Mateo Zapata, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Iván Paz, Agustín Ferro, Damián Arce; Joaquín León, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Estevez, Albertinazzi; Daniel Carrasco; Juan Achetoni, José Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila; Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce.

Gol: PT 45' Rivarola (SM).

Cambios: ST al inicio Cristian Correa por Miguel (DR), Jorge Rossi por Montes (DR), ST 10’ Juan Manuel Mozolo por Arce (SM) y Ricardo Heresperger por Batistela (SM), 18’ Matías Domínguez por Achetoni (DR), 24’ Diego González por Ferro (SM), 26’ Laureano Puñet por Albertinazzi (DR), 40’ Enzo Tejada por León (SM) y Lucas Más por Caro (SM).

Árbitro: José Manuel Díaz. Villa Mercedes, San Luis.

Estadio: Libertador General San Martín, Mendoza.

La previa

El encuentro será transmisión de las emisorad del grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 15 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, el apoyo desde estudios centrales del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena,y la operación técnica de José Ramón Paredes.

Sin margen de error y pasando el peor momento desde que milita desde 2024, los de Rincón de los Sauces, a tres fechas del final de la primera fase -incluído el partido de este domingo., lo mínimo que debería sumar para estar en zona de clasificación serían 7 puntos, pero en su haber suma una racha de 20 partidos sin ganar de visitante, por lo que la tendencia lo complica de sobre manara. De los últimos cuatro partidos, perdió tres. Quizás debió aunque sea igualar en los dos últimos compromisos, perdió con Cipolletti en la última jugada del partido y cayó como local hace siete días ante Atenas de Río Cuarto que marcó en su único tiro al arco, pero el fútbol son, fueron y serán resultados y no merecimientos. Y de caer este fin de semana caera al último lugar en la tabla de posiciones de la Zona 3.

Sin alineación confirmada, con los retornos del delantero Jorge Rossi, el defensor Bruno Di Bello y la presencia de uno de los cuatro refuerzos el santafesino Laureano Damián Puñet, -los otros tres, se sumarán la semana que viene al plantel, el tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete, Sergio Hugo Frutos y Facundo "El Pato" Cruz, en contrapartida, no viajó el volante cordobés Axel Oyola y ya desvinculados el colombiano Cristián Cangá y Edgardo Díaz y bajados al equipo de Liga, el colombiano Jair Julio Blanco y Nicolás Di Bello.

Germán Noce, que perdió en los dos partido que dirigió hasta el momento, sabe que la situación es compleja, que matematicamente por la paridad de la zona las posibilidades son reales, pero deberá confirmarlo desde el fútbol y tener efectividad, una materia pendiente desde que arrancó el certamen.

Cómo llega San Martín

El Chacarero tuvo una semana complicada, está último y no ha tenido grandes actuaciones. Oficializó este pasado viernes la desvinculación de Emanuel Décimo, uno de los referentes del equipo, quien no continuará formando parte del plantel profesional en el marco de la reestructuración deportiva que lleva adelante la institución, más pensando para afrontar la próxima temporada del Torneo Federal A.

La salida de Décimo se suma a la renovación que viene llevando adelante San Martín, que en los últimos días también confirmó la incorporación de nuevos refuerzos y la desvinculación de otros jugadores, con el objetivo de conformar un plantel competitivo para la segunda parte de la temporada.

Los seis futbolistas que ya se sumaron al equipo: Iván Paz, Felipe Rivarola, Agustín Verdugo, Damián Arce, Mauro Maidana y Joaquín León. En paralelo, la institución emitió un comunicado oficial en el que informó que Rafael Ferro, Héctor Pérez, Fabricio Ojeda, Facundo Britos y Leandro Barrera, además del mencionado Décimo no continuarán formando parte del plantel profesional.

Con estas salidas y las numerosas llegadas, el ex entrenador de Deportivo Rincón, Alejandro "Cachorro" Abaurre, tiene un rompecabezas para armar, el equipo titular, a sabiendas que no hubo muchas prácticas con el renovado plantel.