Se juega la sexta fecha de la reválida del Torneo Federal A de fútbol. Desde las 15hs en El Fortín de Rawson, el Deportivo Rincón visita a Germinal, en un cotejo clave pensando en los objetivos del conjunto neuquino, que busca meterse en la tercera fase.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1. Relatos de Hugo Alejandro Amaolo; comentarios y Central Informativa Jorge Hernandorena, y la operación técnica a cargo de José Ramón Paredes, más el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón 1 Alejandro Sánchez, 2 Rodrigo Herrera, 3 Laureano Piñet, Ramiro 4 Alderete, 5 Daniel Carrasco, 6 Carlos Estebes, 7 Matías Domínguez, 8 Cristóbal Valbuena, 9 Facundo Cruz, 10 Ezequiel Ávila, 11 Juan Achetoni. 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, 14 Albertinazzi, 15 Nicolás Di Bello, 16 Gastón Portiño, 17 Cristian Correa, 18 Facundo Miguel, 19 Héctor Rueda, 20 Rossi. DT Germán Noce.

Germinal: 1 Lucano Molini, 2 Laureano Sveruk, 3 Alan Moreno, 4 Lautaro Yocco, 5 Kevin Lencina, 6 Nicolás Ríos, 7 Guido Moron, 8 Thomas Oliveri, 0 Carlos De Hoyos, 10 Ricardo Navarro, 11 Alex González, 12 Franco Grigera, 13 Rodrigo Taborda, 14 Nicolás Mararof, 15 Leonel Almonacid, 16 Federico Cárcamo, 17 Martín Lires, 18 Yamil Martínez, 19 Jorge Velázquez, 20 Gerónimo Núñez. DT Andrés Iglesias.

Luego del agónico triunfo de local ante Juventud Unida, el León del norte viaja con otra cara a la capital chubutense. En el Grupo B de la reválida acumula 10 puntos, uno menos que el líder San Martín, y la misma cantidad que FADEP. Metido dentro del grupo de los clasificados, el equipo de Noce sacó 11 puntos de diferencia al 9no y último equipo que desciende, con 12 en juego.

"Pato" Cruz, el goleador de Rincón en la reválida

En lo deportivo, el León confirmó en la semana tres bajas que disputarán el Regional Amateur 2026: Estigarribia a Pacífico de Alvear, Fleitas a Talleres de Perico, y Narváez a La Amistad. Con relación al 11, volverá Alderete en la línea defensiva, adelantando a Valbuena al mediocampo.

Por su parte, Germinal de Rawson está en la pelea por la clasificación, se ubica quinto con 8 puntos y con una buena diferencia en la tabla por la permanencia: tiene 26, ocho por encima de Otamendi, último descenso hasta el momento.

Pablo Núñez impartirá justicia, el sanjuanino estará acompañado por Danilo Viola de Viedma, y segundo asistente Rodrigo Moreno. Lautaro Carro de Trelew el cuarto juez.