Este pasado martes en el Museo Nacional de Bellas Artes emplazado en el corazón de Parque Central de Neuquén capital el Torneo Regional Federal Amateur 2026 tuvo su presentación oficial en un acto que contó con la presencia de autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes del fútbol regional.

El certamen comenzará el próximo fin de semana (viernes 28, sábado 29 y domingo 30) con una nutrida participación de clubes zonales en búsqueda de los ascensos al Torneo Federal A 2027 y por las plazas que dará este campeonato al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027 que comenzará el año que viene.

La decisión de elegir a Neuquén como sede del lanzamiento fue una novedad ya que este tipo de actos se suelen realizar en el predio de la AFA en Ezeiza y no en el interior.

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Luego del encuentro, las principales autoridades de la entidad madre del fútbol argentino se trasladaron a la sede del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, sita en Santa Cruz al 200, donde el dirigente de Deportivo Rincón y secretario general del gremio, Marcelo Rucci a la cabeza, se presentó el proyecto de un Centro de Alto Rendimiento de la entidad de Rincón de los Sauces.

La iniciativa está pensada como un espacio destinado al desarrollo deportivo, la salud y la integración de las familias de Rincón de los Sauces y de toda la provincia, fortaleciendo el crecimiento de la institución y generando nuevas oportunidades para deportistas y jóvenes.

Hubo sorpresas entre los visitantes por la maqueta que se exhibió, el futuro estadio de fútbol con capacidad para 20.000 personas, el gimnasio cerrado, las canchas de césped sintético de entrenamiento, la cancha de agua de hockey, el albergue para las concentraciones, el Salón de Usos Múltiples (SUM), el gimnasio de musculación, el restaurante. En el futuro se estima poder sumar más infraestructura al lugar, una pileta olímpica, otro gimnasio cerrado, canchas de tenis y pádel.

De esta manera, Deportivo Rincón continúa consolidando su presencia a nivel provincial y nacional, no solo desde la competencia deportiva, sino también a través de proyectos de infraestructura y desarrollo que buscan acompañar el crecimiento del club y de la comunidad.