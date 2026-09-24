El ruido de los motores volverá a hacerse sentir en un escenario que forma parte de la historia grande del automovilismo argentino. Después de casi 15 años, el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce reabrirá sus puertas y volverá a recibir categorías nacionales, en un esperado regreso que tendrá como protagonistas al TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa.

Ubicado al pie de la sierra La Barrosa, el mítico circuito tendrá este viernes el acto oficial de reinauguración, mientras que la actividad deportiva comenzará el sábado y se extenderá durante todo el domingo. La vuelta de las competencias será posible luego de un importante proceso de recuperación y puesta en valor del trazado.

El regreso también marca el cierre de una larga espera para uno de los autódromos más reconocidos del país. La última competencia nacional se disputó el 13 de noviembre de 2011, cuando el Turismo Carretera corrió en Balcarce. Aquella jornada quedó marcada por el accidente en el que perdió la vida el piloto Guido Falaschi.

Desde entonces, los principales campeonatos nacionales de automovilismo de pista dejaron de visitar el circuito. El Juan Manuel Fangio atravesó distintas etapas hasta llegar a este proceso de recuperación, que incluyó una importante inversión para reacondicionar la pista y mejorar sus condiciones de seguridad.

Entre los trabajos realizados se modificó parte del dibujo original. Algunas curvas fueron suavizadas, especialmente las horquillas ubicadas en ambas cabeceras, mientras que también se concretaron importantes mejoras en las vías de escape. El renovado trazado tendrá 4.592 metros de extensión sin chicanas y 4.642 metros con chicanas.

La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos de TC Pick Up y TC Pista Pick Up. Durante la tarde se llevarán adelante las clasificaciones que definirán el orden de largada para las competencias del domingo.

La jornada principal tendrá las series desde las 10.45 y las finales comenzarán a las 13.10 con TC Pista Pick Up. Una hora más tarde, a las 14.10, será el turno de la carrera de TC Pick Up, prevista a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.

El regreso tendrá además varios nombres destacados del automovilismo argentino. Mariano Werner llegará como líder del campeonato, mientras que Omar “Gurí” Martínez participará de la fecha luego de recibir una habilitación especial y no sumará puntos. En TC Pick Up habrá 18 pilotos, entre ellos José “Bocha” Ciantini y Diego Ciantini, mientras que TC Pista Pick Up contará con 14 vehículos. También será parte del fin de semana el Turismo Special de la Costa.

Inaugurado el 16 de enero de 1972, el autódromo lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 nacido en Balcarce. Enclavado sobre la ladera noroeste de la sierra La Barrosa, el circuito se convirtió con el paso de los años en uno de los escenarios más particulares del automovilismo nacional.

Ahora, casi 15 años después de aquella última carrera del Turismo Carretera, el Juan Manuel Fangio vuelve a abrir sus puertas. Con un trazado renovado, nuevas condiciones de seguridad y categorías nacionales nuevamente sobre su pista, Balcarce se prepara para recuperar uno de los grandes escenarios de su historia.