Monza se mudó a Neuquén: así fue la nueva fecha de la Copa Versus a puro automovilismo virtual

El rugido de los motores volvió a sentirse en Neuquén, aunque esta vez dentro de un simulador. La Copa Versus, la competencia organizada por Prima Multimedios, tuvo una nueva fecha en A Racing Simuladores, ubicado en Juan B. Justo 525, y puso a prueba a fanáticos del automovilismo y aficionados que se animaron a medirse al volante.

En esta oportunidad, el desafío trasladó a los participantes hasta uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1: Monza, escenario del Gran Premio de Italia. Allí, velocidad, precisión y estrategia fueron claves para conseguir los mejores registros y avanzar hasta las instancias finales.

La jornada comenzó con la participación abierta al público, que previamente debía completar una inscripción digital. Después llegaron las tandas clasificatorias y, finalmente, las carreras definitorias, donde cada segundo podía marcar la diferencia.

El mejor registro quedó en manos de Lucas Vega, quien se consagró ganador de esta fecha de la Copa Versus. El segundo lugar fue para Facundo Alcalde, mientras que Martín Iglesias completó el podio.

Lucas fue el más rápido de la jornada

El mejor registro quedó en manos de Lucas Vega, quien se consagró ganador de esta fecha de la Copa Versus. El segundo lugar fue para Facundo Alcalde, mientras que Martín Iglesias completó el podio. Le siguieron Maxima Fernández, Matías Marino, Tomás Riffo y Antonella.

Tras quedarse con la victoria, Lucas destacó la experiencia y las características del circuito italiano. “La pasé fenomenal, la verdad. Este circuito es uno de mis favoritos porque es fácil de aprender y para la gente que le quiere agarrar la mano a esto de los simuladores viene buenísimo”, contó el joven que, por ser el ganador, recibió una remera oficial de Copa Versus y seis horas de simuladores.

Pero Monza también tiene sectores capaces de poner a prueba hasta a los pilotos más experimentados. Para Lucas, la primera curva fue uno de los puntos determinantes de la competencia.

“La primera curva es la prueba. Ahí se ve quiénes saben correr y quiénes no. Esa es mortal”, señaló.

Los simuladores profesionales permitieron trasladar la experiencia de un Gran Premio de Fórmula 1 al corazón de Neuquén.

Facundo, quien terminó segundo, también puso el foco en algunos de los sectores más exigentes del circuito. “La chicana, si la hacés bien, está buenísima. Y después la anteúltima curva, que es como una S, también está muy buena”, explicó quien se hizo acreedor de tres horas de simuladores.

Además, valoró la posibilidad de acercarse al automovilismo virtual de una manera diferente: “Está muy buena la propuesta para venir a disfrutar un fin de semana”.

Tomás Riffo también se mostró conforme con la experiencia. “Muy bien, la verdad que la pasé muy lindo. Hermoso lugar. El simulador de carrera es excelente para divertirse”, expresó. Riffo ganó las entradas, por sorteo, para ir a ver el recital de Los Fabulosos Cadillacs.

Acelerador, volante y mucha precisión fueron las claves para completar una vuelta rápida en el circuito virtual de Monza.

Una experiencia de Fórmula 1 en Neuquén

La Copa Versus forma parte de una acción promocional impulsada por Prima Multimedios con el objetivo de acercar el mundo de la Fórmula 1 a la comunidad neuquina y ofrecer una experiencia vinculada al automovilismo que no requiere experiencia previa.

La propuesta combina simuladores profesionales, competencia y transmisión vía streaming, para que los participantes puedan experimentar las sensaciones de conducir un monoplaza y enfrentarse a circuitos reconocidos internacionalmente.

La elección de Monza permitió, además, trasladar virtualmente a Neuquén uno de los grandes escenarios del calendario de la Fórmula 1. Volante en mano, clasificación, finales y transmisión en vivo fueron parte de una jornada que combinó competencia y entretenimiento.

En un contexto de creciente interés por la Fórmula 1 y el simracing, la Copa Versus busca convertirse en un punto de encuentro para quienes siguen el automovilismo y también para aquellos que quieren probar, por primera vez, qué se siente estar al mando de un auto de competición.

El desafío terminó con un podio neuquino, pero la propuesta apunta a seguir sumando fechas y participantes para que la pasión por la velocidad también tenga su lugar en el automovilismo virtual de la ciudad.