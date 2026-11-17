El delantero Romelu Lukaku anunció su retiro de la selección de Bélgica luego de 16 años. Apenas unas horas después de estar en el banco de suplentes en el encuentro ante Italia por la Nations League, comunicó este lunes su salida mediante redes sociales.

“Durante estos 16 años, di todo lo que tenía para la selección nacional y sentí todas las emociones posibles. Jugué con compañeros increíbles a quienes siempre estaré agradecido”, expresó. Además, le dio las gracias a todos los entrenadores que tuvo por exigirlo y confiar en él para ayudar al equipo.

El nacido en Antwerp hace 33 años debutó en Bélgica el 3 de marzo de 2010, en un partido amistoso frente a Croacia, cuando tenía solamente 16. “Fue un lindo camino en el que disfruté cada momento”, agregó el jugador, que se retiró como el máximo goleador histórico de su selección. Tiene 94 goles en 135 partidos, con una diferencia de 53 tantos con Kevin De Bruyne, que se ubica en segundo lugar.

El jugador de Fenerbabahçe seguía en consideración para Van Bommel, aunque no como titular indiscutible. “A los aficionados, gracias por el apoyo que brindaron. Me siento orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de terminar aquí. Fue increíble. Fue una experiencia maravillosa”, concluyó el atacante.

La selección belga viene de derrotar a Italia 4 a 1 por la fase de grupos de la UEFA Nations League, encuentro en el cual Lukaku no sumó minutos. Con este resultado, se clasificó a los cuartos de final del torneo, a disputarse en marzo de 2027.