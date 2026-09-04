La novela llegó a su fin, al menos por ahora. Después de semanas de tensión, rumores y negociaciones que lo tuvieron como uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo, Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena del Atlético de Madrid. Diego Simeone confirmó que el delantero argentino regresó a la convocatoria y viajará con el plantel para enfrentar al Athletic Club de Bilbao.

El deseo de La Araña durante el mercado había sido cambiar de aire. Su nombre apareció vinculado con el Barcelona y durante varias semanas su futuro en el conjunto colchonero estuvo en duda. Sin embargo, entre idas y vueltas, la salida finalmente no se concretó y el delantero continuará defendiendo la camiseta del Atlético.

Ahora, con el mercado cerrado y el futuro definido, Simeone busca pasar página. El entrenador argentino aseguró que Julián "está entrenando muy bien" y confirmó que será parte del grupo que viajará a Bilbao, en lo que significará su regreso a una convocatoria después de toda la tensión que rodeó al atacante.

Pero el Cholo fue más allá y dejó un mensaje que pareció dirigido directamente al futbolista y a todo lo ocurrido durante las últimas semanas. "La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida", sostuvo el entrenador.

Simeone también remarcó que este momento puede transformarse en una instancia de aprendizaje para todas las partes. "Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender", afirmó.

La apuesta del entrenador es clara: recuperar al mejor Julián Álvarez. El delantero llegó al Atlético como una de las grandes figuras del fútbol mundial y ahora tendrá la posibilidad de transformar un verano cargado de incertidumbre en un nuevo comienzo dentro del equipo madrileño.

"Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz", agregó Simeone, quien también destacó el mensaje que le envió Fernando "Pato" Futre, histórico referente del club, con un video dedicado al delantero argentino.

El regreso tendrá su primer capítulo en Bilbao. Luego llegará la Champions League y una serie de compromisos que servirán para medir cómo responde La Araña después de un mercado que lo puso bajo los reflectores.

Pero la verdadera prueba llegará el 16 de septiembre, cuando el Atlético vuelva a jugar en el estadio Metropolitano frente a Osasuna. Será el primer encuentro de Julián como local después de los silbidos que recibió ante Villarreal y, seguramente, una jornada cargada de expectativas.

El mercado ya terminó. La salida que Julián buscaba nunca llegó. Ahora comienza otra historia: la del delantero argentino intentando recuperar su lugar, volver a sonreír y demostrar dentro de la cancha por qué el Atlético apostó por él.