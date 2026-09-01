El mercado de pases europeo entra en sus últimas horas y, mientras todos los focos están puestos en las grandes operaciones del cierre, Nicolás Tagliafico aparece como uno de los nombres argentinos que todavía puede protagonizar un movimiento importante.

El lateral izquierdo, campeón del mundo con la Selección Argentina, es buscado con fuerza por Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone aceleró en las últimas horas para intentar quedarse con el defensor, que actualmente pertenece al Olympique de Lyon y tiene contrato con el conjunto francés hasta 2027.

La intención del futbolista también juega a favor del Colchonero. Tagliafico, de 34 años, estaría dispuesto a cambiar de club y continuar su carrera en otro gigante del fútbol europeo. La posibilidad de ponerse bajo las órdenes del Cholo aparece como una alternativa que seduce al argentino.

Pero la negociación tiene un obstáculo que Atlético deberá resolver contrarreloj: el cupo de jugadores extranjeros.

El club madrileño trabaja para liberar espacio dentro de su límite salarial y, al mismo tiempo, encontrar la fórmula que permita incorporar al lateral argentino antes del cierre del mercado.

En ese escenario, aparecen distintas alternativas de salida que podrían facilitar la operación. Entre los nombres que podrían dejar el plantel figuran José María Giménez, Thomas Lemar, Carlos Martín y Obed Vargas.

Mientras Atlético mueve sus fichas, en Italia también miran atentamente la situación.

Juventus se metió en la pelea

La Vecchia Signora tampoco quiere quedarse afuera de la carrera por Tagliafico. Juventus mostró interés por el lateral y también recibió una respuesta favorable por parte del futbolista.

El conjunto italiano ve en el argentino una alternativa de experiencia para reforzar su defensa, aunque en las últimas horas Atlético de Madrid habría logrado tomar ventaja en la negociación.

Con el mercado europeo a punto de bajar definitivamente la persiana, cualquier movimiento puede cambiar el escenario en cuestión de horas. Atlético busca encontrar la salida que le permita hacerle lugar al argentino, mientras Juventus permanece al acecho ante cualquier complicación en las negociaciones.

Por ahora, el equipo del Cholo aparece mejor posicionado para quedarse con el campeón del mundo, pero la historia todavía no está cerrada.

En caso de que la operación por Tagliafico no llegue a buen puerto, Atlético de Madrid también tiene otra opción sobre la mesa.

Hugo Bueno aparece como una alternativa para ocupar el lateral izquierdo. La diferencia es que, en este caso, la operación sería bajo la modalidad de préstamo desde Wolverhampton.

Tagliafico, en cambio, representa una opción de experiencia y jerarquía comprobada. A los 34 años, el argentino ya conoce lo que significa jugar al máximo nivel europeo y llega con el respaldo de haber sido parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

Las próximas horas serán decisivas. Atlético acelera, Juventus espera y Tagliafico aguarda una definición sobre su futuro. En el último día del mercado, el lateral argentino puede convertirse en una de las últimas bombas del cierre europeo.